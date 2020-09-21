Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев заболел коронавирусом

«Мои дорогие любимые Друзья! Со мною все в порядке. У меня COVID в легкой форме. Я под пристальным наблюдением удивительных врачей», — успокоил подписчиков Стародубцев.

Он поздравил НОВАТ с открытием сезона: «Мое сердце с вами! Спасибо всем вам за беспокойство и тепло. Пожалуйста, берегите себя и своих близких».

По данным на 21 сентября, еще 4 пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области.