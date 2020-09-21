4 пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области

По его данным, за последние сутки в регионе зафиксировано 55 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 года и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек.

44 человека выписали из больниц с отрицательными результатами тестов. Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска и области находятся 1640 взрослых пациентов и 19 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

Всего в Новосибирской области сделано 486 827 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1116 жителей региона, 41645 человек сняты с меднаблюдения.