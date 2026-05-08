В мужском одиночестве, на мой взгляд, много молчания и тишины. Это связано с социальными ожиданиями: мужчине «положено справляться самому», не говорить о чувствах и не просить поддержки. Поэтому о мужском одиночестве часто предпочитают не говорить. Это касается и окружающих, и самих одиноких мужчин. Так молчание становится более безопасным и «правильным». Ключевая мысль проекта в том, что «мужчины тоже люди». В том значении, что, несмотря на стереотипы мужественности, мужчины тоже бывают уязвимы. В нашем обществе давно и успешно борются за права женщин, но в этой борьбе никто не обратил внимания, что права мужчин на чувства фактически отсутствуют. Хотя в их жизни тоже есть место переживаниям, заботе о памяти, личном опыте. В своих работах я хотел без пафоса и манифестации, через бережный взгляд показать это. Вместе с тем я намеренно избегал навязывания зрителю своей точки зрения и оставил пространство для размышления. В конечном итоге, если, увидев эту серию, кто-то позвонит своему одинокому отцу или деду и просто спросит, как у него дела, буду считать свою цель достигнутой.