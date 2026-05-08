«В мужском одиночестве, на мой взгляд, много молчания и тишины»

Одинокие герои проекта «МЭНланхолия» нижегородского фотографа Кирилла Мунябина, лауреата ТОП50 «НН.Собака.ru».
С этой серией работ Кирилл недавно стал финалистом международного конкурса Portrait Awards. На снимках 15 мужчин – от вчерашних студентов до совсем пожилых. У каждого – непростая, иногда трагичная судьба и свои причины оставаться одному: кто-то еще ни разу не был в отношениях, другой переживает болезненный разрыв и не готов идти дальше, третий сознательно избегает чего-то серьезного.
Проект начался с истории отца фотографа, который овдовел в 2019-м и с тех пор не представляет другую женщину рядом. Это решение близкого человека подтолкнуло автора исследовать мужское одиночество как социальное (и глубоко личное) явление. Найти героев оказалось непросто (сначала это были знакомые, потом мужчины из окружения первых участников) – съемки в итоге проходили в четырех городах.
Кирилл Мунябин
фотограф
Мне кажется, это связано с устойчивым стереотипом: «настоящий мужчина не обсуждает личное публично». В таком контексте фотография становится не просто съемкой, а актом самораскрытия. На это решаются не все. Но я умышленно никого не убеждал сниматься, работал с теми, кому моя задумка искренне откликалась. С кем-то было легко. Сам человек и обстановка его дома располагали к съемке и доверительному общению. А с кем-то было крайне сложно. Ярче всего мне запомнились два часа в гаражном кооперативе, где без отопления, воды и канализации в одном из гаражей жил участник съемки. В целом я старался работать через доверие. Сначала разговор, тактичное и деликатное интервью, чтобы не превратить героя в «случай», а зафиксировать его историю максимально уважительно. И только потом сама съемка.
Композицию Кирилл выстраивал интуитивно. Каждый раз ему приходилось подстраиваться под новое пространство и его особенности, стараясь ничего не менять в интерьере, за исключением отдельных предметов, нарушающих целостность картины. Домашняя обстановка здесь – не фон, а полноценный рассказчик. Даже если исключить из кадра человека, то предметы, следы быта и порядок (или его отсутствие) расскажут всё за своего владельца.
Кирилл Мунябин
фотограф
В мужском одиночестве, на мой взгляд, много молчания и тишины. Это связано с социальными ожиданиями: мужчине «положено справляться самому», не говорить о чувствах и не просить поддержки. Поэтому о мужском одиночестве часто предпочитают не говорить. Это касается и окружающих, и самих одиноких мужчин. Так молчание становится более безопасным и «правильным». Ключевая мысль проекта в том, что «мужчины тоже люди». В том значении, что, несмотря на стереотипы мужественности, мужчины тоже бывают уязвимы. В нашем обществе давно и успешно борются за права женщин, но в этой борьбе никто не обратил внимания, что права мужчин на чувства фактически отсутствуют. Хотя в их жизни тоже есть место переживаниям, заботе о памяти, личном опыте. В своих работах я хотел без пафоса и манифестации, через бережный взгляд показать это. Вместе с тем я намеренно избегал навязывания зрителю своей точки зрения и оставил пространство для размышления. В конечном итоге, если, увидев эту серию, кто-то позвонит своему одинокому отцу или деду и просто спросит, как у него дела, буду считать свою цель достигнутой.
