Самые знаменитые в Нижнем: лауреаты премии «ТОП50» – 2025 (уже с собаками!)

23 июня в Пакгаузах редакция «НН.Собака.ru» чествовала тех, кем город может гордиться. Все они — первые в своем деле (от моды до науки). Награда искала их целый год, и вот теперь — официально в топе! И каждый с памятной статуэткой — стеклянной собакой мраморной масти (прошедшей огонь и воду!). Любуемся героями 12-ой церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — счастливыми, красивыми, настоящими.