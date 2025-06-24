Самые знаменитые в Нижнем: лауреаты премии «ТОП50» – 2025 (уже с собаками!)

23 июня в Пакгаузах редакция «НН.Собака.ru» чествовала тех, кем город может гордиться. Все они — первые в своем деле (от моды до науки). Награда искала их целый год, и вот теперь — официально в топе! И каждый с памятной статуэткой — стеклянной собакой мраморной масти (прошедшей огонь и воду!). Любуемся героями 12-ой церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — счастливыми, красивыми, настоящими.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ВЫБОР ГОРОДА
- Глеб Никитин — губернатор Нижегородской области.
БИЗНЕС
- Светлана Городнова — основательница «Городецкой сыроварни».
- Команда компании по производству геосинтетики GeoSM: директор Виктор Парекко, исполнительный директор Сергей Осетров, директор по маркетингу Юрий Артемьев.
- Софья Юдина — генеральный директор АНО «Хохлома» и Алена Ахмадуллина, дизайнер.
- Александр Маликов — генеральный директор управляющей компании «Руслакто» (ex.«Шахунское молоко»).
- Андрей Мигунов — основатель Poison Drop.
УРБАНИСТИКА
- Авторы путеводителя «Мончага Гид»: художница Катя Гущина и ученики 170 школы Автозаводского района.
- ИРГСНО и Нижегородская епархия, создатели кофейни «ТП-РП 2820» на Стрелке.
- Команда проекта реставрации усадьбы Ермолаевой: бизнес-омбудсмен и инвестор Дмитрий Солодкий и архитектор Александр Шумилкин.
- Архитектурное бюро «ГОРА», команда проекта по благоустройству исторической части села Большое Болдино.
ИСКУССТВО
- Команда выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда» в НГХМ (на фото — сокуратор проекта Елена Пестрикова).
- Вера Ширдина — художница.
- Даня Пирогов — художник.
- Евгения Гольцева, художница —дизайнер.
- Катя Рыблова — художница.
- Команда мультимедийного пространства ЦЕХ *: Антон Колодяжный, Карина Назина, Анна Гагарина, Ольга Артемьева.
КИНО И ТЕАТР
Олег Шапков
Анастасия Федорук и Екатерина Голотвина
Айрат Тухватуллин
Евгений Кудельников
Ася Желвакова
Елизавета Худякова (агент Валери Зоидовой)
Юлия Гребнева, Яна Милорадовская, Евгений Кудельников, Ася Желвакова, Анна Сильчук, Анастасия Желнина, Инна Ванькина, Анастасия Моисеенко, Екатерина Голотвина, Анастасия Федорук, Егор Баринов, Айрат Тухватуллин, Надежда Калюжная, Валерий Коньков, Олег Шапков, Надежда Борисова.
- Анастасия Желнина — исполнительница главной роли в спектакле ТЮЗа «Сотворившая чудо», а также авторы и создатели постановки.
- Ася Желвакова — режиссер, и создатели оперы «Подводные крылья».
- Евгений Кудельников — режиссер и основатель «Кинофактуры».
- Валери Зоидова — актриса.
- Команда Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.
- Авторы и создатели спектакля «Сочинение будущего»: художница Катя Голотвина, продюсер Настя Федорук и театральный педагог Настя Жукова.
- Олег Шапков — актер.
- Ольга Шайдуллина — композитор.
ПРОСВЕЩЕНИЕ
- Команда проекта «Культпросвет»: Елена Блинова, Римма Газе, Анастасия Косарева, Алексей Старков, Полина Спорышева, Юлия Бимендина, Дарья Жаворонкова, Анастасия Лаврентьева, Ирина Аганина.
- Авторы социального телепроекта «Наставники»: Екатерина Никитина, Ольга Семенова, Александра Шеломцева.
- Сабина Гаджиева — основательница проекта «Спешите делать добро».
- Константин Верховинский, основатель и организатор конференции «DIGITAL-оттепель».
МОДА
- Алексей Пинаев — модель.
- Дарья Пашина — стилист, художник по костюмам и арт-директор.
- Карина Манжула — основательница бренда MASHKARA.
- Ольга Филатова — основательница бренда feel_atto.
- Анастасия Новикова — дизайнер и идеолог бренда KSI KSI.
МУЗЫКА
- Мукка — рок-музыкант.
- Metox — рэп-исполнитель.
- it alone — саундпродюсер, диджей.
- Risha — певица.
- DJ Kras — саундпродюсер.
- СТРИО — инди-группа.
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
- Вадим Вишневский и Владислав Яшков — cоздатели приложения CASPER.
- Александра Кашина — заведующая лабораторией регенеративной медицины ПИМУ.
- Илья Лебедев — руководитель лаборатории инклюзивных технологий.
- Мария Коряжкина — разработчица нейропротеза для людей с эпилепсией.
- Мария Худякова — директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
- Михаил Соколов — разработчик технологии создания и поддержания микроклимата в храмах.
CПОРТ
- «Химик» — команда по киле.
- Андрей Вдовин — легкоатлет.
- Валерий Пронкин — метатель молота.
- Виталий Еголин — шашист.
- Илья Хайретдинов — председатель Федерации баскетбола Нижегородской области.
- Татьяна Сергаева — тренер сборной России по художественной гимнастике.
Фото: Лиза Медунецкая, Юрий Горячев, Дмитрий Гуричев.
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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