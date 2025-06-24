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Самые знаменитые в Нижнем: лауреаты премии «ТОП50» – 2025 (уже с собаками!)

23 июня в Пакгаузах редакция «НН.Собака.ru» чествовала тех, кем город может гордиться. Все они — первые в своем деле (от моды до науки). Награда искала их целый год, и вот теперь — официально в топе! И каждый с памятной статуэткой — стеклянной собакой мраморной масти (прошедшей огонь и воду!). Любуемся героями 12-ой церемонии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — счастливыми, красивыми, настоящими.

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ВЫБОР ГОРОДА

Глеб Никитин

Глеб Никитин

Алена Зобова, Мария Чернова, Глеб Никитин, Илона Лапшина

Алена Зобова, Мария Чернова, Глеб Никитин, Илона Лапшина

  • Глеб Никитин — губернатор Нижегородской области.

БИЗНЕС

Александр Маликов

Александр Маликов

Софья Юдина

Софья Юдина

Виктор Парекко

Виктор Парекко

Жанна Алекян, Павел Солодкий, Светлана Городнова, Сергей Яковлев, Софья Юдина, Александр Маликов, Виктор Парекко

 Жанна Алекян, Павел Солодкий, Светлана Городнова, Сергей Яковлев, Софья Юдина, Александр Маликов, Виктор Парекко

  • Светлана Городнова — основательница «Городецкой сыроварни». 
     
  • Команда компании по производству геосинтетики GeoSM: директор Виктор Парекко, исполнительный директор Сергей Осетров, директор по маркетингу Юрий Артемьев.
     
  • Софья Юдина  — генеральный директор АНО «Хохлома» и Алена Ахмадуллина, дизайнер.
     
  • Александр Маликов  — генеральный директор управляющей компании «Руслакто» (ex.«Шахунское молоко»).
     
  • Андрей Мигунов — основатель Poison Drop.

УРБАНИСТИКА

Станислав Горшунов

Станислав Горшунов

Катя Гущина и ученицы 170 школы Автозаводского района

Катя Гущина и ученицы 170 школы Автозаводского района 
 

Дима Четыре и Ксения Кремлёва

Дима Четыре и Ксения Кремлёва

Ильнар Шириезданов, Дмитрий Солодкий, Катя Гущина, Александр Шумилкин, Дима Четыре, Ксения Кремлёва, Сергий Матвеев, Станислав Горшунов, Елизавета

Ильнар Шириезданов, Дмитрий Солодкий, Катя Гущина, Александр Шумилкин, Дима Четыре, Ксения Кремлёва, Сергий Матвеев, Станислав Горшунов, Елизавета Будько, Любовь Шерстнева, Екатерина Воробьева

  • Авторы путеводителя «Мончага Гид»: художница Катя Гущина и ученики 170 школы Автозаводского района.
     
  • ИРГСНО и Нижегородская епархия, создатели кофейни «ТП-РП 2820» на Стрелке.
     
  • Команда проекта реставрации усадьбы Ермолаевой: бизнес-омбудсмен и инвестор Дмитрий Солодкий и архитектор Александр Шумилкин.
     
  • Архитектурное бюро «ГОРА», команда проекта по благоустройству исторической части села Большое Болдино.

ИСКУССТВО

Даня Пирогов

Даня Пирогов

Катя Рыблова

Катя Рыблова

Елена Пестрикова

Елена Пестрикова

Карина Назина и Анна Гагарина

Карина Назина и Анна Гагарина

Евгения Гольцева и Денис Голубев

Евгения Гольцева и Денис Голубев

Вера Ширдина

Вера Ширдина

Ольга Никитина, Вера Ширдина, Даня Пирогов, Евгения Гольцева, Наталья Суханова, Екатерина Рыблова, Ольга Артемьева, Анна Гагарина, Карина Назина

Ольга Никитина, Вера Ширдина, Даня Пирогов, Евгения Гольцева, Наталья Суханова, Екатерина Рыблова, Ольга Артемьева, Анна Гагарина, Карина Назина, Елена Пестрикова

  • Команда выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда» в НГХМ (на фото — сокуратор проекта Елена Пестрикова).
     
  • Вера Ширдина — художница.
     
  • Даня Пирогов — художник.
     
  • Евгения Гольцева, художница —дизайнер.
     
  • Катя Рыблова — художница.
     
  • Команда мультимедийного пространства ЦЕХ *: Антон Колодяжный, Карина Назина, Анна Гагарина, Ольга Артемьева.

КИНО И ТЕАТР

Олег Шапков

Олег Шапков

Анастасия Федорук и Екатерина Голотвина

Анастасия Федорук и Екатерина Голотвина

Айрат Тухватуллин

Айрат Тухватуллин

Евгений Кудельников

Евгений Кудельников

Ася Желвакова

Ася Желвакова

Елизавета Худякова (агент Валери Зоидовой)

Елизавета Худякова (агент Валери Зоидовой)

Юлия Гребнева, Яна Милорадовская, Евгений Кудельников, Ася Желвакова, Анна Сильчук, Анастасия Желнина, Инна Ванькина, Анастасия Моисеенко, Екатерина

Юлия Гребнева, Яна Милорадовская, Евгений Кудельников, Ася Желвакова, Анна Сильчук, Анастасия Желнина, Инна Ванькина, Анастасия Моисеенко, Екатерина Голотвина, Анастасия Федорук, Егор Баринов, Айрат Тухватуллин, Надежда Калюжная, Валерий Коньков, Олег Шапков, Надежда Борисова.

  • Анастасия Желнина — исполнительница главной роли в спектакле ТЮЗа «Сотворившая чудо», а также авторы и создатели постановки.
     
  • Ася Желвакова  — режиссер, и создатели оперы «Подводные крылья».
     
  • Евгений Кудельников  — режиссер и основатель «Кинофактуры».
     
  • Валери Зоидова  — актриса.
     
  • Команда Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.
     
  • Авторы и создатели спектакля «Сочинение будущего»: художница Катя Голотвина, продюсер Настя Федорук и театральный педагог Настя Жукова.
     
  • Олег Шапков  — актер.
     
  • Ольга Шайдуллина — композитор.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ольга Семенова, Александра Шеломцева, Екатерина Никитина

Ольга Семенова, Александра Шеломцева, Екатерина Никитина

Константин Верховинский

Константин Верховинский

Полина Спорышева, Елена Блинова, Римма Газе, Сергей Жерновой, Луиза Едигарян, Екатерина Никитина, Александра Шеломцева, Ольга Семенова, Сабина

Полина Спорышева, Елена Блинова, Римма Газе, Сергей Жерновой, Луиза Едигарян, Екатерина Никитина, Александра Шеломцева, Ольга Семенова, Сабина Гаджиева, Константин Верховинский

  • Команда проекта «Культпросвет»: Елена Блинова, Римма Газе, Анастасия Косарева, Алексей Старков, Полина Спорышева, Юлия Бимендина, Дарья Жаворонкова, Анастасия Лаврентьева, Ирина Аганина.
     
  • Авторы социального телепроекта «Наставники»: Екатерина Никитина, Ольга Семенова, Александра Шеломцева.
     
  • Сабина Гаджиева — основательница проекта «Спешите делать добро».
     
  • Константин Верховинский, основатель и организатор конференции «DIGITAL-оттепель».

МОДА

Карина Манжула

Карина Манжула

Анастасия Новикова

Анастасия Новикова

Дарья Пашина

Дарья Пашина

Алексей Пинаев

Алексей Пинаев

Ольга Филатова

Ольга Филатова

Наталья Тетенькина, Алена Зобова, Алексей Пинаев, Анастасия Новикова, Ольга Филатова, Дарья Пашина, Карина Манжула

Наталья Тетенькина, Алена Зобова, Алексей Пинаев, Анастасия Новикова, Ольга Филатова, Дарья Пашина, Карина Манжула

  • Алексей Пинаев — модель.
     
  • Дарья Пашина — стилист, художник по костюмам и арт-директор.
     
  • Карина Манжула — основательница бренда MASHKARA.
     
  • Ольга Филатова — основательница бренда feel_atto.
     
  • Анастасия Новикова — дизайнер и идеолог бренда KSI KSI.

МУЗЫКА

Саша Красов

Саша Красов

Арина Маркова и Михаил Демин

Арина Маркова и Михаил Демин

Дарья Голикова, Ксения Гощицкая, Саша Красов, Сергей Кремнев, Роман Новиков, Арина Маркова, Илья Комендантов, Настя Кирсанова

Дарья Голикова, Ксения Гощицкая, Саша Красов, Сергей Кремнев, Роман Новиков, Арина Маркова, Илья Комендантов, Настя Кирсанова

  • Мукка — рок-музыкант.
     
  • ​​​​​​​Metox — рэп-исполнитель.
     
  • it alone — саундпродюсер, диджей.
     
  • Risha — певица.
     
  • DJ Kras — саундпродюсер.
     
  • СТРИО — инди-группа. 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Мария Коряжкина

 Мария Коряжкина

Владислав Яшков

Владислав Яшков

Ольга Никитина, Александра Винер, Илья и Динара Лебедевы, Владислав Яшков, Вадим Вишневский, Александра Кашина, Мария Коряжкина, Мария Худякова

Ольга Никитина, Александра Винер, Илья и Динара Лебедевы, Владислав Яшков, Вадим Вишневский, Александра Кашина, Мария Коряжкина, Мария Худякова, Михаил Соколов

  • Вадим Вишневский и Владислав Яшков — cоздатели приложения CASPER.
     
  • Александра Кашина  — заведующая лабораторией регенеративной медицины ПИМУ.
     
  • Илья Лебедев — руководитель лаборатории инклюзивных технологий.
     
  • Мария Коряжкина  — разработчица нейропротеза для людей с эпилепсией.
     
  • Мария Худякова — директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
     
  • Михаил Соколов  — разработчик технологии создания и поддержания микроклимата в храмах.

CПОРТ

Виталий Еголин

Виталий Еголин

Наталья Пронкина (мама Валерия Пронкина)

Наталья Пронкина (мама Валерия Пронкина)

Максим Коновалов, Иван Румянцев, Андрей Вдовин, Наталья Пронкина, Виталий Еголин, Илья Хайретдинов, Татьяна Сергаева

Максим Коновалов, Иван Румянцев, Андрей Вдовин, Наталья Пронкина, Виталий Еголин, Илья Хайретдинов, Татьяна Сергаева

  • «Химик» — команда по киле.
     
  • Андрей Вдовин — легкоатлет.
     
  • Валерий Пронкин — метатель молота.
     
  • Виталий Еголин — шашист.
     
  • Илья Хайретдинов — председатель Федерации баскетбола Нижегородской области.
     
  • Татьяна Сергаева — тренер сборной России по художественной гимнастике.

Фото: Лиза Медунецкая, Юрий Горячев, Дмитрий Гуричев.

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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