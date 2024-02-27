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Спецпроекты

Лауреаты премии «Нижний будущего — 2024»

Мы выбрали лучших урбанистов, девелоперов, краеведов, искусствоведов, кураторов, художников, архитекторов, дизайнеров. Они создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты, за ними — будущее Нижнего Новгорода!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА

Дарья Шорина, Дмитрий Баранов, Вероника Онищук, Александр Аблесимов, Кирилл Бросалин

Дарья Шорина, Дмитрий Баранов, Вероника Онищук, Александр Аблесимов, Кирилл Бросалин

Лауреат: набережная Федоровского.
Вручант: директор Собака.ru в Нижнем Новгороде Илона Лапшина.

ЗАЯВКА ГОДА

Марк Борблик, Дмитрий Соколов, Дарья Шорина, Евгений Федосеев, Вадим Филенков

Марк Борблик, Дмитрий Соколов, Дарья Шорина, Евгений Федосеев, Вадим Филенков

Лауреат: исторический кластер Нижполиграф.
Вручант: сооснователь и генеральный директор Dreamlaser, генеральный продюсер медиафестиваля Intervals и сооснователь мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ* Андрей Тубольцев. 

ЛУЧШАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Елена Егорова-Кириллова

Елена Егорова-Кириллова

Лауреат: Академия Маяк.
Вручант: основательница бюро Art Group и бренда REDA, которая входит в топ-100 лучших дизайнеров России Дарья Василькова.

СПОРТИВНАЯ СЕНСАЦИЯ ГОДА

Лауреат: молодежная спортивная хоккейная команда «Чайка».
Вручант: исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.

РИЭЛТОР ГОДА

Ирина Москвина, Ольга Негайло, Дарья Каплун, Полина Ромашова, Анна Пушко

Ирина Москвина, Ольга Негайло, Дарья Каплун, Полина Ромашова, Анна Пушко

Лауреат: основатель и собственник одноименно бутика элитной недвижимости в Нижнем Новгороде Дарья Каплун.
Вручант: основатель ресторана «Лаборатория Вкуса» Владислав Старков.

ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГОДА

Станислав Горшунов и команда архбюро «ГОРА»

Станислав Горшунов и команда архбюро «ГОРА»

Лауреат: архбюро «ГОРА» под руководством архитектора Станислава Горшунова.
Вручанты: генеральный директор клиники BeHappy, хирург, ортопед Владимир Голанов и главный врач клиники BeHappy, ортопед, ортодонт, доктор функциональной медицины Яна Ветлужских. 

ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Команда MISH STUDIO

Команда MISH STUDIO

Лауреат: архитекторы MISH STUDIO Михаил Маслов и Марина Артамонычева за дизайн студии «Тихая».
Вручант: архитектор, руководитель салона мебели, текстиля и отделочных материалов NESTHOME Елизаветы Быдреевская.

ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ГОДА

Наталья Моисеенко

Наталья Моисеенко

Лауреат: «Корпорация развития Нижегородской области» (город Дзержинск).
Вручант: генеральный директор IT-компании, специализирующейся на создании информационных проектов полного цикла под ключ, СОФТ БРОКЕР Андрей Черницын.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА

Дмитрий Щеголев

Дмитрий Щеголев

Лауреат: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.
Вручант: президент федерации фиджитал-спорта Александр Тустановский.

АРХИЧЕЛОВЕК ГОДА

Александр Дехтяр

Александр Дехтяр

Лауреат: руководитель и главный архитектор архбюро НПО «Архстрой» Александр Дехтяр.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

ВЫСТАВКА ГОДА

Роман Жукарин

Роман Жукарин

Лауреат: выставка Нижегородского государственного художественного музея «ГОРИЗОНТ. К 90-летию Эрика Булатова» в Пакгаузах.
Вручант: почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова. 

ТРАНСПОРТ ГОДА

Никита Галкин

Никита Галкин

Лауреат: лайнер «Золотое кольцо» круизной компании «ГАМА».
Вручант: министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

IT-ПРОЕКТ ГОДА

Валерий Черепенников

Валерий Черепенников

Лауреат: АНО «НЕЙМАРК».
Вручант: архитектор бизнес-экосистем в Rocketmind, создатель бренда «Госуслуги», вице-президент по трансформации АНО «Цифровые платформы» Алексей Еремин.

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГОДА

Ильнар Шириезданов

Ильнар Шириезданов

Лауреат: компания GloraX.
Вручант: заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. 

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ПРО АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

Лауреат: директор застройщиков ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: АРХИТЕКТОР — ГЕНЕРАТОР

Максим Горев

Максим Горев

Лауреат: проектная компания ГОРПРО.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОТОГРАФ ГОДА

Александр Ивасенко

Александр Ивасенко

Лауреат: Александр Ивасенко.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ МЕСТА

Евгений Пестов и Татьяна Виноградова

Евгений Пестов и Татьяна Виноградова

Лауреат: архитектор Евгений Пестов.
Вручант: почетный гражданин Нижнего Новгорода и профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова. 

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ЗА ВНИМАНИЕ К ГОРОДУ И ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ СТЕН СВОИХ ПРОЕКТОВ, ЗА ВКЛАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ЭНТУЗИАСТОВ И ИХ КОМАНД В НАПОЛНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СРЕДЫ И СООБЩЕСТВА

Александр Сурин и Марина Ладыгина

Александр Сурин и Марина Ладыгина

Лауреаты: рестораторы Сергей Уханов, Максим Мирсиянов, Александр Сурин.
Вручант: советник губернатора Нижегородской области и директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ЗА РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДНОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ И ПРОЕКТЫ В НЕОЧЕВИДНЫХ И ЗАБЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ В ОБЛАСТИ

Алла Блисс, Олеся Гудыма, Стася Карпова, Мария Гончарова, Илья Большаков, Марк Григорьев

Алла Блисс, Олеся Гудыма, Стася Карпова, Мария Гончарова, Илья Большаков, Марк Григорьев

Лауреаты: художник Владимир Чернышов, «Агентство гостеприимства» (Мария Гончарова, Эльвира Алаяутдинова, Антон Лаврентьев, Алла Блисс, Стася Карпова, Илья Большаков, Марк Григорьев, Олеся Гудыма).
Вручант: советник губернатора Нижегородской области и директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

«НН.Собака.ru» благодарит партнеров премии «Нижний будущего»:

Агентство «Рейтинг»
Ресторан «Лаборатория Вкуса»
Интерьерный салон NESTHOME
Концепт-стор «Юнион»
Компания Academy|двери и перегородки
Компания «АПТОН ИНВЕСТ»
Компания «ГранСистемс»
Белорусская мебель «ЗОВ»

Информационные партнеры: радио «Бизнес ФМ» и компания «Прайм»

Фото: Станислав Махалов, Мария Атяпшева

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Теги:
Нижний будущего 2024

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