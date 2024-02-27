Лауреаты премии «Нижний будущего — 2024»

Мы выбрали лучших урбанистов, девелоперов, краеведов, искусствоведов, кураторов, художников, архитекторов, дизайнеров. Они создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты, за ними — будущее Нижнего Новгорода!
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА
Дарья Шорина, Дмитрий Баранов, Вероника Онищук, Александр Аблесимов, Кирилл Бросалин
Лауреат: набережная Федоровского.
Вручант: директор Собака.ru в Нижнем Новгороде Илона Лапшина.
ЗАЯВКА ГОДА
Марк Борблик, Дмитрий Соколов, Дарья Шорина, Евгений Федосеев, Вадим Филенков
Лауреат: исторический кластер Нижполиграф.
Вручант: сооснователь и генеральный директор Dreamlaser, генеральный продюсер медиафестиваля Intervals и сооснователь мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ* Андрей Тубольцев.
ЛУЧШАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Елена Егорова-Кириллова
Лауреат: Академия Маяк.
Вручант: основательница бюро Art Group и бренда REDA, которая входит в топ-100 лучших дизайнеров России Дарья Василькова.
СПОРТИВНАЯ СЕНСАЦИЯ ГОДА
Лауреат: молодежная спортивная хоккейная команда «Чайка».
Вручант: исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.
РИЭЛТОР ГОДА
Ирина Москвина, Ольга Негайло, Дарья Каплун, Полина Ромашова, Анна Пушко
Лауреат: основатель и собственник одноименно бутика элитной недвижимости в Нижнем Новгороде Дарья Каплун.
Вручант: основатель ресторана «Лаборатория Вкуса» Владислав Старков.
ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГОДА
Станислав Горшунов и команда архбюро «ГОРА»
Лауреат: архбюро «ГОРА» под руководством архитектора Станислава Горшунова.
Вручанты: генеральный директор клиники BeHappy, хирург, ортопед Владимир Голанов и главный врач клиники BeHappy, ортопед, ортодонт, доктор функциональной медицины Яна Ветлужских.
ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Команда MISH STUDIO
Лауреат: архитекторы MISH STUDIO Михаил Маслов и Марина Артамонычева за дизайн студии «Тихая».
Вручант: архитектор, руководитель салона мебели, текстиля и отделочных материалов NESTHOME Елизаветы Быдреевская.
ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ГОДА
Наталья Моисеенко
Лауреат: «Корпорация развития Нижегородской области» (город Дзержинск).
Вручант: генеральный директор IT-компании, специализирующейся на создании информационных проектов полного цикла под ключ, СОФТ БРОКЕР Андрей Черницын.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА
Дмитрий Щеголев
Лауреат: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.
Вручант: президент федерации фиджитал-спорта Александр Тустановский.
АРХИЧЕЛОВЕК ГОДА
Александр Дехтяр
Лауреат: руководитель и главный архитектор архбюро НПО «Архстрой» Александр Дехтяр.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
ВЫСТАВКА ГОДА
Роман Жукарин
Лауреат: выставка Нижегородского государственного художественного музея «ГОРИЗОНТ. К 90-летию Эрика Булатова» в Пакгаузах.
Вручант: почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова.
ТРАНСПОРТ ГОДА
Никита Галкин
Лауреат: лайнер «Золотое кольцо» круизной компании «ГАМА».
Вручант: министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
IT-ПРОЕКТ ГОДА
Валерий Черепенников
Лауреат: АНО «НЕЙМАРК».
Вручант: архитектор бизнес-экосистем в Rocketmind, создатель бренда «Госуслуги», вице-президент по трансформации АНО «Цифровые платформы» Алексей Еремин.
ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГОДА
Ильнар Шириезданов
Лауреат: компания GloraX.
Вручант: заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ПРО АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
Лауреат: директор застройщиков ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ: АРХИТЕКТОР — ГЕНЕРАТОР
Максим Горев
Лауреат: проектная компания ГОРПРО.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ: АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОТОГРАФ ГОДА
Александр Ивасенко
Лауреат: Александр Ивасенко.
Вручант: министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ МЕСТА
Евгений Пестов и Татьяна Виноградова
Лауреат: архитектор Евгений Пестов.
Вручант: почетный гражданин Нижнего Новгорода и профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ЗА ВНИМАНИЕ К ГОРОДУ И ВЫХОД ЗА ГРАНИЦЫ СТЕН СВОИХ ПРОЕКТОВ, ЗА ВКЛАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ЭНТУЗИАСТОВ И ИХ КОМАНД В НАПОЛНЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СРЕДЫ И СООБЩЕСТВА
Александр Сурин и Марина Ладыгина
Лауреаты: рестораторы Сергей Уханов, Максим Мирсиянов, Александр Сурин.
Вручант: советник губернатора Нижегородской области и директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.
СПЕЦНОМИНАЦИЯ: ЗА РАЗВИТИЕ ПРИГОРОДНОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ И ПРОЕКТЫ В НЕОЧЕВИДНЫХ И ЗАБЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ В ОБЛАСТИ
Алла Блисс, Олеся Гудыма, Стася Карпова, Мария Гончарова, Илья Большаков, Марк Григорьев
Лауреаты: художник Владимир Чернышов, «Агентство гостеприимства» (Мария Гончарова, Эльвира Алаяутдинова, Антон Лаврентьев, Алла Блисс, Стася Карпова, Илья Большаков, Марк Григорьев, Олеся Гудыма).
Вручант: советник губернатора Нижегородской области и директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.
«НН.Собака.ru» благодарит партнеров премии «Нижний будущего»:
Агентство «Рейтинг»
Ресторан «Лаборатория Вкуса»
Интерьерный салон NESTHOME
Концепт-стор «Юнион»
Компания Academy|двери и перегородки
Компания «АПТОН ИНВЕСТ»
Компания «ГранСистемс»
Белорусская мебель «ЗОВ»
Информационные партнеры: радио «Бизнес ФМ» и компания «Прайм»
Фото: Станислав Махалов, Мария Атяпшева
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