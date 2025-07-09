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Репортажи

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3 года стиля и красоты: как SALON SVOBODA отметил день рождения в духе Tiffany

Бьюти-пространство и один из трендсеттеров в сфере красоты Нижнего — SALON SVOBODA — отгулял свой третий день рождения так, что даже легендарный Tiffany&Co бы одобрил! Показываем, как это было.

Вера Шеви, Екатерина Рензина, Марина Богданова, Юлия Самсонова

Вера Шеви, Екатерина Рензина, Марина Богданова, Юлия Самсонова

Алина Цирдава

Алина Цирдава

Анна Кайстро

Анна Кайстро

Екатерина Рензина

Екатерина Рензина

Марина Растеряева

Марина Растеряева

Вера Шеви

Вера Шеви

Анастасия Байрамова

Анастасия Байрамова

Наталья Горбунова

Наталья Горбунова

Наталья Сухова, Екатерина Рензина, Мария Самоделкина

Наталья Сухова, Екатерина Рензина, Мария Самоделкина

Наталья Усольцева

Наталья Усольцева

Полина Ширшина

Полина Ширшина

Гости погрузились в атмосферу, уже получив инвайты на завтрак à la Tiffany — с кофе, круассаном и цветами в фирменной голубой гамме. Элегантно? Ещё бы!

Праздник начался с первого глотка: вечер стартовал с фуршета от MËD Catering, велком-напитками на входе и живого общения. Гостей приветствовала основательница салона Екатерина Рензина, которая подчеркнула, что это место для нее — не просто бизнес, а пространство силы, вкуса и красоты, где женщине комфортно быть собой. Не точка на карте, а состояние души!

Затем разгадывали код женского стиля, выраженный в жемчуге (в подарок каждому — жемчужный браслет от ювелирного дома «Византия»!) и провели астрологический практикум о стиле по натальной карте — для тех, кто выбирает не моду, а индивидуальность. Поддержали традицию не получать, а дарить подарки: среди призов розыгрыша, которые прошел в конце вечера, были прогулка на яхте, премиальная техника и украшение Tiffany, которое вручила лично Екатерина.

Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены SALON SVOBODA

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