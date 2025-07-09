3 года стиля и красоты: как SALON SVOBODA отметил день рождения в духе Tiffany

Гости погрузились в атмосферу, уже получив инвайты на завтрак à la Tiffany — с кофе, круассаном и цветами в фирменной голубой гамме. Элегантно? Ещё бы!

Праздник начался с первого глотка: вечер стартовал с фуршета от MËD Catering, велком-напитками на входе и живого общения. Гостей приветствовала основательница салона Екатерина Рензина, которая подчеркнула, что это место для нее — не просто бизнес, а пространство силы, вкуса и красоты, где женщине комфортно быть собой. Не точка на карте, а состояние души!