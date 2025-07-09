3 года стиля и красоты: как SALON SVOBODA отметил день рождения в духе Tiffany

Бьюти-пространство и один из трендсеттеров в сфере красоты Нижнего — SALON SVOBODA — отгулял свой третий день рождения так, что даже легендарный Tiffany&Co бы одобрил! Показываем, как это было.
Гости погрузились в атмосферу, уже получив инвайты на завтрак à la Tiffany — с кофе, круассаном и цветами в фирменной голубой гамме. Элегантно? Ещё бы!
Праздник начался с первого глотка: вечер стартовал с фуршета от MËD Catering, велком-напитками на входе и живого общения. Гостей приветствовала основательница салона Екатерина Рензина, которая подчеркнула, что это место для нее — не просто бизнес, а пространство силы, вкуса и красоты, где женщине комфортно быть собой. Не точка на карте, а состояние души!
Затем разгадывали код женского стиля, выраженный в жемчуге (в подарок каждому — жемчужный браслет от ювелирного дома «Византия»!) и провели астрологический практикум о стиле по натальной карте — для тех, кто выбирает не моду, а индивидуальность. Поддержали традицию не получать, а дарить подарки: среди призов розыгрыша, которые прошел в конце вечера, были прогулка на яхте, премиальная техника и украшение Tiffany, которое вручила лично Екатерина.
Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены SALON SVOBODA
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