Бранч в атмосфере искусства: демантоиды и авангард

Новый год не за горами, и хочется встретить его красиво, — эта идея предпразничных дней легла в основу ювелирного бранча, который состоялся 28 ноября ресторане-гостиной русской кухни «КРАСА». Событие для ценителей ювелирных украшений Нижнего Новгорода и постоянных клиентов сети мультибрендовых магазинов SENAT было организовано совместно с российским брендом «Ринго» из Екатеринбурга.
В центре внимания — новые коллекции ювелирных изделий, которые отражают, как современные тренды, так и классическое видение ювелирной отрасли. Из наиболее необычных — возрождённый уральский изумруд—демантоид, украшения с которым есть в коллекциях «Ринго», а также кольцо «RED», представленное в единственном экземпляре: современная ювелирная точность, сплетенные со смелыми традициями русского авангарда начала XX века.
Специальным гостем бранча стала известный нижегородский стилист Надежда Коржевина, которая провела для собравшихся мастер-класс по созданию привлекательного образа с ювелирными украшениями. В финале гостей порадовал розыгрыш подарков от партнеров бранча.
Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены организаторами
Комментарии (0)