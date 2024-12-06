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Репортажи

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Бранч в атмосфере искусства: демантоиды и авангард

Новый год не за горами, и хочется встретить его красиво, — эта идея предпразничных дней легла в основу ювелирного бранча, который состоялся 28 ноября ресторане-гостиной русской кухни «КРАСА». Событие для ценителей ювелирных украшений Нижнего Новгорода и постоянных клиентов сети мультибрендовых магазинов SENAT было организовано совместно с российским брендом «Ринго» из Екатеринбурга.

Анастасия Сухорукова

Анастасия Сухорукова

Анастасия Умярова, Анна Буланова, Кирикова-Аверина Алена, Никитина Ольга, Наталья Маянская, Изабелла Федоровская, Дарья Иванова

Анастасия Умярова, Анна Буланова, Кирикова-Аверина Алена, Никитина Ольга, Наталья Маянская, Изабелла Федоровская, Дарья Иванова

Анна Тетенькина

Анна Тетенькина

Кириллова Наталья, Кристина Науменко

Кириллова Наталья, Кристина Науменко

Надежда Коржевина, Анна Николаева, Ксения Лопина

Надежда Коржевина, Анна Николаева, Ксения Лопина

Ольга Никитина

Ольга Никитина

Галина Чехова

Галина Чехова

В центре внимания — новые коллекции ювелирных изделий, которые отражают, как современные тренды, так и классическое видение ювелирной отрасли. Из наиболее необычных — возрождённый уральский изумруд—демантоид, украшения с которым есть в коллекциях «Ринго», а также кольцо «RED», представленное в единственном экземпляре: современная ювелирная точность, сплетенные со смелыми традициями русского авангарда начала XX века.

Дарья Иванова

Дарья Иванова

Вера и Эвелина Лютовы

Вера и Эвелина Лютовы

Марина Любезнова

Марина Любезнова

Миронова Ольга

Миронова Ольга

Надежда Коржевина

Надежда Коржевина

Ольга Кузнецова

Ольга Кузнецова

Ольга Погосян

Ольга Погосян

Специальным гостем бранча стала известный нижегородский стилист Надежда Коржевина, которая провела для собравшихся мастер-класс по созданию привлекательного образа с ювелирными украшениями. В финале гостей порадовал розыгрыш подарков от партнеров бранча.

Текст: Светлана Горлина
Фото: предоставлены организаторами

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