Бранч в атмосфере искусства: демантоиды и авангард

В центре внимания — новые коллекции ювелирных изделий, которые отражают, как современные тренды, так и классическое видение ювелирной отрасли. Из наиболее необычных — возрождённый уральский изумруд—демантоид, украшения с которым есть в коллекциях «Ринго», а также кольцо «RED», представленное в единственном экземпляре: современная ювелирная точность, сплетенные со смелыми традициями русского авангарда начала XX века.