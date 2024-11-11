Когда Волга впадает в Балтийское море: ужин от Дмитрия Дмитриенко и Ахмеда Охунова в ресторане Yale

Каждая подача вечера — вкусовое путешествие, причем не только в пространстве, но и во времени. Часто ли в ноябре блюдо украшают свежими цветами сирени или делают лимонад из молодых еловых побегов?

Гостям вечера удалось попробовать весенний вкус балтийской сирени, летний душистый — приморских роз, а еще хрусткие осенние грузди нижегородских лесов и по-зимнему теплые овощи из русской печи.

Команда ресторана «Балт» привезла с собой в Нижний те местные продукты, которые используются в рецептуре их блюд и которых у нас не найти (90 процентов всех ингредиентов, если верить Ахмеду Охунову!). Тяжелее всего в Зеленоградске с местными специями — все же Балтика край суровый, но и здесь у шефа есть свои секреты. Соус песто к рыбе приготовлен из зеленых яблок, а вместо южных лимонов кислинку блюдам придают вяленые томаты.