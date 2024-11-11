18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Когда Волга впадает в Балтийское море: ужин от Дмитрия Дмитриенко и Ахмеда Охунова в ресторане Yale

9 ноября свежий аромат северного побережья и терпко-еловый вкус Балтики, пронизанный морскими ветрами, солью и прибрежными травами, смешался с теплотой и роскошью волжской кухни: рассказываем, каков был «ужин в четыре руки» от шефа YALE Дмитрия Дмитриенко и шефа Зеленоградского ресторана «Балт» Ахмеда Охунова.

Каждая подача вечера — вкусовое путешествие, причем не только в пространстве, но и во времени. Часто ли в ноябре блюдо украшают свежими цветами сирени или делают лимонад из молодых еловых побегов?

Гостям вечера удалось попробовать весенний вкус балтийской сирени, летний душистый — приморских роз, а еще хрусткие осенние грузди нижегородских лесов и по-зимнему теплые овощи из русской печи.

Команда ресторана «Балт» привезла с собой в Нижний те местные продукты, которые используются в рецептуре их блюд и которых у нас не найти (90 процентов всех ингредиентов, если верить Ахмеду Охунову!). Тяжелее всего в Зеленоградске с местными специями — все же Балтика край суровый, но и здесь у шефа есть свои секреты. Соус песто к рыбе приготовлен из зеленых яблок, а вместо южных лимонов кислинку блюдам придают вяленые томаты.

Кстати, рыба от «Балта» тоже подавалась привезённая, балтийская: морской судак отличается плотностью и ароматом от привычного нам пресноводного, и изысканная ряпушка — рыба, вылавливают которую по специальным квотам в одном из чистейших водоемов в мире, Виштынецком озере.

C балтийскими рыбными деликатесами соперничала по-царски роскошная волжская стрелядь. Подача этой рыбы от Дмитрий Дмитриенко стала кульминацией вечера и настоящим огненным шоу! Огромную стерлядь, запеченную в соляном панцире, вынесли в зал, прогрели пламенем и подожгли. Вспыхнувший выше человека огонь прогрел и допёк рыбу, после чего нежнейшее мясо стерляди под мятным соусом отправилось к гостям.

Завершил вечер нежнейший десерт с ягодами Куршской косы, сливочно-карамельным кремом на основе сыворотки и терпким привкусом корня лопуха, усилившим шоколадный вкус.

И сюрпризом для всех собравшихся стал бальзам на основе черной смородины, настоя 15 диких трав и вытяжкой из рогов молодого оленя. Говорят, последний, секретный ингредиент, – настоящий эликсир вечной молодости и здоровья. Райские засахаренные яблочки, предложенные к бальзаму, стали яркой и символичной точкой ужина, который, по заверению гостей, был если не райским, то точно близким к божественному.

Текст: Марина Зинина
Фото: Александр Мерзляков, Geometria.ru

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: