«Река жизни»: нижегородские художники в Москве

Река в проекте — центральный объект, иногда вполне реальный, иногда вымышленный.

Наталия Панкова, куратор выставки: «Река для нас – источник жизни, ее образ объединяет в себе представления о времени, судьбе, смысле существования, отражая универсальные закономерности человеческого бытия. Она несет в себе много смыслов и рассматривается как символ развития, изменений, силы. Современный художник видит реку как образ бесконечного движения».

Выставка объединяет таких авторов, как: Илья Борисов, Алексей Быков, Вадим Вагин, Елена Вагина, Дмитрий Ганин, Марина Ганина, Алексей Гарин, Галина Каковкина, Наталья Кострова, Валерия Надеждина, Наталия Панкова, Максим Приданов, Константин Пьянов, Сергей Сорокин, Алик Якубович.