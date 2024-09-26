18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

«Река жизни»: нижегородские художники в Москве

Живопись, графика, фотография, предметы декоративно-прикладного искусства — прямо сейчас в Доме Нижегородской области (Москва) представлено 60 разноплановых работ нижегородских художников, объединенных временными, экзистенциальными, религиозными, философскими аспектами темы реки. Хроника вернисажа «НН.Собака.ru».

Наталья Панкова

Наталья Панкова

Екатерина Никитина

Екатерина Никитина

Сергей Морозов

Сергей Морозов

Илона Лапшина

Илона Лапшина

Александра Федорова

Александра Федорова

Елена Озерова и Ольга Большакова

Елена Озерова и Ольга Большакова 

Александр Давиденко и Ольга Демина

Александр Давиденко и Ольга Демина

Татьяна Симонова и Мария Варакина

Татьяна Симонова и Мария Варакина

Юлия Зудилина

Юлия Зудилина

Инна Черткова

Инна Черткова

Евгений Домницкий

Евгений Домницкий

Марина Лазарева

Марина Лазарева

Юлия Спирина, Наталья Панкова, Елена Ежова

Юлия Спирина, Наталья Панкова, Елена Ежова

Дарья Сорокина

Дарья Сорокина

Ольга Лобачева, Александр Лобачев, Аиша Гулиева

Ольга Лобачева, Александр Лобачев, Аиша Гулиева

Река в проекте — центральный объект, иногда вполне реальный, иногда вымышленный.

Наталия Панкова, куратор выставки: «Река для нас – источник жизни, ее образ объединяет в себе представления о времени, судьбе, смысле существования, отражая универсальные закономерности человеческого бытия. Она несет в себе много смыслов и рассматривается как символ развития, изменений, силы. Современный художник видит реку как образ бесконечного движения».

Выставка объединяет таких авторов, как: Илья Борисов, Алексей Быков, Вадим Вагин, Елена Вагина, Дмитрий Ганин, Марина Ганина, Алексей Гарин, Галина Каковкина, Наталья Кострова, Валерия Надеждина, Наталия Панкова, Максим Приданов, Константин Пьянов, Сергей Сорокин, Алик Якубович.

Илона Лапшина, Наталья Панкова

Илона Лапшина, Наталья Панкова

Ольга Шавенкова

Ольга Шавенкова

Надежда Калюжная

Надежда Калюжная 

Юлия Алехина

Юлия Алехина

Алексей Сканавин

Алексей Сканавин

Тамара Карташева

Тамара Карташева

Лилия Шайхитдинова

Лилия Шайхитдинова

Татьяна Степанова и Алена Иванова

Татьяна Степанова и Алена Иванова

Евгений Домницкий, Илона Лапшина, Екатерина Никитина

Евгений Домницкий, Илона Лапшина, Екатерина Никитина

Фото: Юрий Горячев

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: