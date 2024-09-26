«Река жизни»: нижегородские художники в Москве

Живопись, графика, фотография, предметы декоративно-прикладного искусства — прямо сейчас в Доме Нижегородской области (Москва) представлено 60 разноплановых работ нижегородских художников, объединенных временными, экзистенциальными, религиозными, философскими аспектами темы реки. Хроника вернисажа «НН.Собака.ru».
Наталья Панкова
Екатерина Никитина
Сергей Морозов
Илона Лапшина
Александра Федорова
Елена Озерова и Ольга Большакова
Александр Давиденко и Ольга Демина
Татьяна Симонова и Мария Варакина
Юлия Зудилина
Инна Черткова
Евгений Домницкий
Марина Лазарева
Юлия Спирина, Наталья Панкова, Елена Ежова
Дарья Сорокина
Ольга Лобачева, Александр Лобачев, Аиша Гулиева
Река в проекте — центральный объект, иногда вполне реальный, иногда вымышленный.
Наталия Панкова, куратор выставки: «Река для нас – источник жизни, ее образ объединяет в себе представления о времени, судьбе, смысле существования, отражая универсальные закономерности человеческого бытия. Она несет в себе много смыслов и рассматривается как символ развития, изменений, силы. Современный художник видит реку как образ бесконечного движения».
Выставка объединяет таких авторов, как: Илья Борисов, Алексей Быков, Вадим Вагин, Елена Вагина, Дмитрий Ганин, Марина Ганина, Алексей Гарин, Галина Каковкина, Наталья Кострова, Валерия Надеждина, Наталия Панкова, Максим Приданов, Константин Пьянов, Сергей Сорокин, Алик Якубович.
Фото: Юрий Горячев
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