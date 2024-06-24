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Репортажи

Быть знаменитым — красиво: хроника «ТОП 50» «НН.Собака.ru» — 2024»

17 июня «НН.Собака.ru» собрала актеров, писателей, бизнесменов, ученых, музыкантов и художников на премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» в Пакгаузах на Стрелке. Так ярко, красиво и по-настоящему бывает лишь раз в году. Потому хочется продлить это ощущение праздника и вновь поделиться им с вами. 

Мария Чернова и Андрей Смоляков

Мария Чернова и Андрей Смоляков

Наталья Ленковская и Денис Лабуза

Наталья Ленковская и Денис Лабуза

Илья и Любовь Черневы

Илья и Любовь Черневы

Артем Торопов, Юлия Зудилина, Алена Зобова

Артем Торопов, Юлия Зудилина, Алена Зобова

Оксана Михеева, Николай Ходов и Екатерина Никитина

Оксана Михеева, Николай Ходов и Екатерина Никитина 

Галина Галкина

Галина Галкина

Павел Саватеев, Елена Климина, Юрий Балашов

Павел Саватеев, Елена Климина, Юрий Балашов

Анастасия Большакова и Диана Шевченко

Анастасия Большакова и Диана Шевченко 

Алла Солеева

Алла Солеева

Никита и Мария Галкины

Никита и Мария Галкины

Роман Путилов, Маргарита Мудрова, Алексей Марин

Роман Путилов, Маргарита Мудрова, Алексей Марин

Тимофей Макаров

Тимофей Макаров

Денис Румянцев и Ника Вигель

Денис Румянцев и Ника Вигель

Алексей Трифонов и Георгий Ростовщиков

Алексей Трифонов и Георгий Ростовщиков

Дмитрий Володин и Елена Маргулец

Дмитрий Володин и Елена Маргулец

Кирилл Карташев, Дмитрий Кабайло, Алексей Беляев

Кирилл Карташев, Дмитрий Кабайло, Алексей Беляев

Александр Юдин

Александр Юдин

Евгения Сомова и Наталья Савельева

Евгения Сомова и Наталья Савельева

Мэри Манукян

Мэри Манукян

Марина Калина и Нина Седова

Марина Калина и Нина Седова

Николай Ходов и Ирина Правдина

Николай Ходов и Ирина Правдина

Елизавета Быдреевская

Елизавета Быдреевская

Маргарита и Александр Мудровы

Маргарита и Александр Мудровы

Светлана Брохман

Светлана Брохман

Полина Лещенко

Полина Лещенко

Яна Аверьянова

Яна Аверьянова

Илья Чернев

Илья Чернев

Алик Якубович и Юлия Зудилина

Алик Якубович и Юлия Зудилина

Илона Лапшина, Георгий Ростовщиков, Екатерина Чудакова, Галина Галкина

Илона Лапшина, Георгий Ростовщиков, Екатерина Чудакова, Галина Галкина

Наталья Суханова

Наталья Суханова

Анна Боброва, Екатерина Ласкина, Георгий Ростовщиков, Ирина Рыжова

Анна Боброва, Екатерина Ласкина, Георгий Ростовщиков, Ирина Рыжова

Максим Орлов

Максим Орлов

Валентина Переведенцева

Валентина Переведенцева

Даша Колосова

Даша Колосова

Главенствовал, конечно, красный (в этот раз бархатно-огненный неон), замешанный на блеске ажурной стали возрожденных Пакгаузов. «ТОП 50» проходит здесь второй год подряд, впрочем, признали локацию не мы одни: за пять лет новой жизни комплекс успел завоевать семь наград (в том числе в конкурсе «Золотое сечение» и Russian Traveler Awards), стать главной площадкой международных фестивалей, пространством для крупнейших выставок и подиумом для модных показов.

Нина Седова

Нина Седова

Андрей и Наталья Золотаревы

Андрей и Наталья Золотаревы

Яна Аверьянова

Яна Аверьянова

Юлия Медведева

Юлия Медведева

Алик Якубович

Алик Якубович

Екатерина Качалова

Екатерина Качалова

Ольга Тарасова-Сурдина

Ольга Тарасова-Сурдина

Елена Буртасова

Елена Буртасова

Юрий Балашов и Евгения Сомова

Юрий Балашов и Евгения Сомова

Ольга Семенова

Ольга Семенова

Евгения Сомова, Юрий Балашов, Елена Климина

Евгения Сомова, Юрий Балашов, Елена Климина

Заглумонина Татьяна , Шемарулин Сергей, Илюнина Валентина, Турутина Кристина

Заглумонина Татьяна , Шемарулин Сергей, Илюнина Валентина, Турутина Кристина

Юрий Балашов и Павел Саватеев

Юрий Балашов и Павел Саватеев 

50 интервью, десятки часов съемок, месяцы подготовки и... наши герои видят себя на страницах коллекционного, самого большого за всю историю (228 страниц!) журнала. 

Валерия Лакруа

Валерия Лакруа

Наталья Линковская

Наталья Линковская

Наталья Золотарева

Наталья Золотарева

Маляров Влад

Маляров Влад

Наталья Старова

Наталья Старова

Настя Копейкина и Алиса Токмянина

Настя Копейкина и Алиса Токмянина

Арина Федотова

Арина Федотова

Настя Копейкина и Алиса Токмянина

Настя Копейкина и Алиса Токмянина

Екатерина Мешалкина, Диана Шевченко, Анастасия Большакова

Екатерина Мешалкина, Диана Шевченко, Анастасия Большакова

Васюк Елена и Путинцева Светлана

Васюк Елена и Путинцева Светлана

Виктория Журавишкина

Виктория Журавишкина

Екатерина Храмова

Екатерина Храмова

Полина Бостан

Полина Бостан

Оксана Михеева

Оксана Михеева

Анастасия Назарова и Екатерина Рензина

Анастасия Назарова и Екатерина Рензина

Алина Ретюхина

Алина Ретюхина

Ольга Тарасова-Сурдина

Ольга Тарасова-Сурдина

Татьяна Шангина

Татьяна Шангина

Полина Черноталова и Антон Бардин

Полина Черноталова и Антон Бардин

Артем Торопов

Артем Торопов

Анастасия Волкова

Анастасия Волкова

Яна Аверьянова

Яна Аверьянова

Екатерина Спехова

Екатерина Спехова

Текст: Анна Горбунова
Фото: Елизавета Медунецкая, Мария Атяпшева, Юрий Горячев, Анастасия Волкова

«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:

Генерального партнера — клинику «САДКО»

Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»

Официального партнера — VOYAH Автолига

Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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