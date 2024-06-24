Быть знаменитым — красиво: хроника «ТОП 50» «НН.Собака.ru» — 2024»

Главенствовал, конечно, красный (в этот раз бархатно-огненный неон), замешанный на блеске ажурной стали возрожденных Пакгаузов. «ТОП 50» проходит здесь второй год подряд, впрочем, признали локацию не мы одни: за пять лет новой жизни комплекс успел завоевать семь наград (в том числе в конкурсе «Золотое сечение» и Russian Traveler Awards), стать главной площадкой международных фестивалей, пространством для крупнейших выставок и подиумом для модных показов.