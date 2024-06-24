Быть знаменитым — красиво: хроника «ТОП 50» «НН.Собака.ru» — 2024»

17 июня «НН.Собака.ru» собрала актеров, писателей, бизнесменов, ученых, музыкантов и художников на премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» в Пакгаузах на Стрелке. Так ярко, красиво и по-настоящему бывает лишь раз в году. Потому хочется продлить это ощущение праздника и вновь поделиться им с вами.
Мария Чернова и Андрей Смоляков
Наталья Ленковская и Денис Лабуза
Илья и Любовь Черневы
Артем Торопов, Юлия Зудилина, Алена Зобова
Оксана Михеева, Николай Ходов и Екатерина Никитина
Галина Галкина
Павел Саватеев, Елена Климина, Юрий Балашов
Анастасия Большакова и Диана Шевченко
Алла Солеева
Никита и Мария Галкины
Роман Путилов, Маргарита Мудрова, Алексей Марин
Тимофей Макаров
Денис Румянцев и Ника Вигель
Алексей Трифонов и Георгий Ростовщиков
Дмитрий Володин и Елена Маргулец
Кирилл Карташев, Дмитрий Кабайло, Алексей Беляев
Александр Юдин
Евгения Сомова и Наталья Савельева
Мэри Манукян
Марина Калина и Нина Седова
Николай Ходов и Ирина Правдина
Елизавета Быдреевская
Маргарита и Александр Мудровы
Светлана Брохман
Полина Лещенко
Яна Аверьянова
Илья Чернев
Алик Якубович и Юлия Зудилина
Илона Лапшина, Георгий Ростовщиков, Екатерина Чудакова, Галина Галкина
Наталья Суханова
Анна Боброва, Екатерина Ласкина, Георгий Ростовщиков, Ирина Рыжова
Максим Орлов
Валентина Переведенцева
Даша Колосова
Главенствовал, конечно, красный (в этот раз бархатно-огненный неон), замешанный на блеске ажурной стали возрожденных Пакгаузов. «ТОП 50» проходит здесь второй год подряд, впрочем, признали локацию не мы одни: за пять лет новой жизни комплекс успел завоевать семь наград (в том числе в конкурсе «Золотое сечение» и Russian Traveler Awards), стать главной площадкой международных фестивалей, пространством для крупнейших выставок и подиумом для модных показов.
50 интервью, десятки часов съемок, месяцы подготовки и... наши герои видят себя на страницах коллекционного, самого большого за всю историю (228 страниц!) журнала.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Елизавета Медунецкая, Мария Атяпшева, Юрий Горячев, Анастасия Волкова
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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