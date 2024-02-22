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Ужин-путешествие в ресторане «19»: как это было

Век перемен, прогресса и революций. Век, который искал себя в живописи, архитектуре, морали, и притворялся кем-то другим. Теперь мы знаем его от и до благодаря культурологу Римме Газе, шефу Александру Николаенко, сомелье Кириллу Сулиме и нашему диджитал-главреду и ресторанному критику Катерине Смирновой. 21 февраля в ресторане «19» они провели ужин «Шедевры 19 века», на котором прошлись от майонеза к Павловой и от романтизма к импрессионизму. Подружили между собой гастрономию, живопись, архитектуру, виноделие и сказительство.
Там-то мы и узнали, что конкурс мокрых маек, стриптиз и мода на прилюдное грудное вскармливание как раз из того периода. Показываем, как это было, в нашем фоторепортаже.

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Александр Николаенко

Александр Николаенко

Римма Газе

Римма Газе

Кирилл Сулима

Кирилл Сулима

Ирина Селезнева

Ирина Селезнева

Симон Бах

Симон Бах

Ольга Тепляшина, Оксана Блатова, Яна Филиппова

Ольга Тепляшина, Оксана Блатова, Яна Филиппова

Сергей, Елена, Евгений Вороновы

Сергей, Елена, Евгений Вороновы

Марина Чистоткина, Елена Космачева, Ирина Рогозина

Марина Чистоткина, Елена Космачева, Ирина Рогозина

Дмитрий и Мария Калетвинцевы

Дмитрий и Мария Калетвинцевы

Андрей и Юлия Вдовины

Андрей и Юлия Вдовины

Кристина и Дмитрий Гордеевы

Кристина и Дмитрий Гордеевы

Римма Газе

Римма Газе

Кирилл Сулима, Катерина Смирнова, Римма Газе, Александр Николаенко

Кирилл Сулима, Катерина Смирнова, Римма Газе, Александр Николаенко

Катерина Смирнова и Александр Николаенко

Катерина Смирнова и Александр Николаенко

Катерина Смирнова и Римма Газе

Катерина Смирнова и Римма Газе

Ирина Васина

Ирина Васина

Александр Николаенко и Кирилл Сулима

Александр Николаенко и Кирилл Сулима

Катерина Смирнова и Елена Ткаченко

Катерина Смирнова и Елена Ткаченко

Дмитрий и Елена Куниловы

Дмитрий и Елена Куниловы

Анастасия Ягужинская

Анастасия Ягужинская

Наталья Ольхова

Наталья Ольхова

Галина Ольхова

Галина Ольхова

Юлия Вдовина

Юлия Вдовина

Дмитрий Калетвинцев

Дмитрий Калетвинцев

Мария Калетвинцева

Мария Калетвинцева

Светлана и Максим Шишины

Светлана и Максим Шишины

Галина и Анастасия Хоревы

Галина и Анастасия Хоревы

Василий Горюнов и Светлана Дмитриева

Василий Горюнов и Светлана Дмитриева

Валентина Артамонова

Валентина Артамонова

Михаил Вереш

Михаил Вереш

Милена Артамонова

Милена Артамонова

Фото: Анастасия Волкова

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