Ужин-путешествие в ресторане «19»: как это было

Век перемен, прогресса и революций. Век, который искал себя в живописи, архитектуре, морали, и притворялся кем-то другим. Теперь мы знаем его от и до благодаря культурологу Римме Газе, шефу Александру Николаенко, сомелье Кириллу Сулиме и нашему диджитал-главреду и ресторанному критику Катерине Смирновой. 21 февраля в ресторане «19» они провели ужин «Шедевры 19 века», на котором прошлись от майонеза к Павловой и от романтизма к импрессионизму. Подружили между собой гастрономию, живопись, архитектуру, виноделие и сказительство.

Там-то мы и узнали, что конкурс мокрых маек, стриптиз и мода на прилюдное грудное вскармливание как раз из того периода. Показываем, как это было, в нашем фоторепортаже.