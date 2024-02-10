Съедобная ракушка, кокосовое облако и философский камень: дегустация нового авторского сета в ресторане «Лаборатория вкуса»

«Лаборатория вкуса» — ресторан с футуристичной концепцией и высокой авторской кухней в самом центре Нижнего на ул. Пискунова. Шеф-повар ресторана Дмитрий Кудимов представил вниманию нижегородских гурманов новый гастрономический сет из 11 подач.
Это не просто ужин, а 2,5-часовой гастрономический перформанс, где историю каждого из 11 блюд рассказывает создатель сета, бренд-шеф «Лаборатории вкуса» Дмитрий Кудимов.
Смотрим, как внезапные сочетания продуктов и текстур, новые вкусы и фантастическая подача удивляли гостей вечера.
Дмитрий Кудимов
Бренд-шеф «Лаборатории вкуса»
В нашем дегустационном сете гости погружаются в историю открытий, перевернувших мировую науку. Каждое блюдо – это отдельная глава, рассказывающая о личности великого ученого, его вкусах и привычках и о его вкладе в мировую науку. Гречневые оладьи с подкопченой сметаной, белыми грибами и черной икрой отсылают нас в кабинет Дмитрия Ивановича Менделеева, который очень любил блины из гречки и паюсовую икру. А, например, имя японского химика Кикунаэ Икэда тесно связано с открытием нового вкуса умами – вкуса ферментированных продуктов. Это открытие иллюстрирует хрустящая кукурузная полента с крабом с соусом из креветочного хитина.
Ольга Рыкунова
Дизайнер
Очень здорово, что в нашем городе развивается ресторанная индустрия. Приятно, когда есть выбор и для жителей города, и для туристов: посетить заведение по своему вкусу и по своим интересам. «Лаборатория вкуса» имеет особый шарм, свой вкус, свою уникальную подачу. Именно это позволяет ресторану ярко выделиться среди прочих заведений.
Нас удивляли блюда из основного меню, и ещё больше нас удивили сегодня блюда из дегустационного сета.
Сегодня для нас еда — не просто необходимость насытиться, а способ разнообразить свой досуг и увидеть что-то необычное. «Лаборатория вкуса» — это погружение в какую-то другую реальность. Это сочетание ресторана и театра, вкуса и визуала.
Ольга Тарасова-Сурдина
Налоговый консультант
Я очень люблю ходить в рестораны и в разных странах, городах я обязательно пробую что-то необычное, не только салат «Цезарь».
В некоторых ресторанах можно просто пообедать, а в некоторых – еще и узнать что-то новое. Сегодня у нас уже 11 блюд и 11 открытий. Это удивительные блюда, которое непохожи ни на что другое, которые точно хочется попробовать. Для меня таким открытием сегодня вечером стал тартар из говядины под малиновым леденцом.
А визуальное удовольствия больше всего я получила от второй подачи: ракушка из съедобной глины со сверкающей жемчужиной из паштета на основе мидий – это было очень красиво. Согласитесь, красивая подача – это большая часть удовольствия. Так приятно, что у нас в городе есть такие места!
Андрей Воробьев
Шеф-повар ресторана «Министерство завтраков»
Это, конечно, очень необычный сет, который подразумевает высокую технологичность. И реализован он был на сто процентов. Было очень приятно все это попробовать, да и визуально это очень красиво: посуда, подача, за это отдельный респект. В Нижнем Новгороде в ресторанном меню я больше ни у кого такого не видел, это точно. Интерьер ресторана тоже впечатляет — здесь столько атмосферных вещей, которые дополняют впечатление. Думаю, сет будет очень востребованным.
Полина Лещенко
Создательница проекта необычных экскурсий
«Лаборатория вкуса» — ресторан с концепцией лаборатории, и действительно здесь любой коктейль, любое блюдо, любая подача – все очень сложно и необычно и имеет предысторию. Очень здорово, что шеф нам рассказывал про каждое блюдо: вот здесь процесс ферментации, здесь пастеризации, здесь глутаминовые кислоты. И ты ничего про это не знаешь, но когда тебе объясняют, как и почему какой-то химик изобрел этот процесс четыре века назад — это очень интересно. Кроме того, в ресторане все в интерьере и сервисе подчеркивает концепцию научной лаборатории, все очень продуманно и органично.
Текст: Марина Зинина
Фото: Мария Атяпшева
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