Съедобная ракушка, кокосовое облако и философский камень: дегустация нового авторского сета в ресторане «Лаборатория вкуса»

Налоговый консультант

Я очень люблю ходить в рестораны и в разных странах, городах я обязательно пробую что-то необычное, не только салат «Цезарь».

В некоторых ресторанах можно просто пообедать, а в некоторых – еще и узнать что-то новое. Сегодня у нас уже 11 блюд и 11 открытий. Это удивительные блюда, которое непохожи ни на что другое, которые точно хочется попробовать. Для меня таким открытием сегодня вечером стал тартар из говядины под малиновым леденцом.

А визуальное удовольствия больше всего я получила от второй подачи: ракушка из съедобной глины со сверкающей жемчужиной из паштета на основе мидий – это было очень красиво. Согласитесь, красивая подача – это большая часть удовольствия. Так приятно, что у нас в городе есть такие места!