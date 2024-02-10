18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Съедобная ракушка, кокосовое облако и философский камень: дегустация нового авторского сета в ресторане «Лаборатория вкуса»

«Лаборатория вкуса» — ресторан с футуристичной концепцией и высокой авторской кухней в самом центре Нижнего на ул. Пискунова. Шеф-повар ресторана Дмитрий Кудимов представил вниманию нижегородских гурманов новый гастрономический сет из 11 подач.

Это не просто ужин, а 2,5-часовой гастрономический перформанс, где историю  каждого из 11 блюд рассказывает создатель сета, бренд-шеф «Лаборатории вкуса» Дмитрий Кудимов.
Смотрим, как внезапные сочетания продуктов и текстур, новые вкусы и фантастическая подача удивляли гостей вечера.

Мария Чернова и Дмитрий Кудимов

Мария Чернова и Дмитрий Кудимов

Ольга Тарасова-Сурдина

Ольга Тарасова-Сурдина

Владимир Вихарев

Владимир Вихарев

Юлия и Андрей Воробьевы

Юлия и Андрей Воробьевы

Дмитрий Кудимов

Бренд-шеф «Лаборатории вкуса»

В нашем дегустационном сете гости погружаются в историю открытий, перевернувших мировую науку. Каждое блюдо – это отдельная глава, рассказывающая о личности великого ученого, его вкусах и привычках и о его вкладе в мировую науку. Гречневые оладьи с подкопченой сметаной, белыми грибами и черной икрой отсылают нас в кабинет Дмитрия Ивановича Менделеева, который очень любил блины из гречки и паюсовую икру. А, например, имя японского химика Кикунаэ Икэда тесно связано с открытием нового вкуса умами – вкуса ферментированных продуктов. Это открытие иллюстрирует хрустящая кукурузная полента с крабом с соусом из креветочного хитина.

Ольга Рыкунова

Дизайнер

Очень здорово, что в нашем городе развивается ресторанная индустрия.  Приятно, когда есть выбор и для жителей города, и для туристов: посетить заведение по своему вкусу и по своим интересам. «Лаборатория вкуса» имеет особый шарм, свой вкус, свою уникальную подачу. Именно это позволяет ресторану ярко выделиться среди прочих заведений.
Нас удивляли блюда из основного меню, и ещё больше нас удивили сегодня блюда из дегустационного сета.
Сегодня для нас еда — не просто необходимость насытиться, а способ разнообразить свой досуг и увидеть что-то необычное. «Лаборатория вкуса» — это погружение в какую-то другую реальность. Это сочетание ресторана и театра, вкуса и визуала.

Яна Аверьянова

Яна Аверьянова

Полина Лещенко и Ольга Доронина

Полина Лещенко и Ольга Доронина

Денис Безлюдский

Денис Безлюдский

Полина Лещенко

Полина Лещенко

Ольга Тарасова-Сурдина

Налоговый консультант

Я очень люблю ходить в рестораны и в разных странах, городах я обязательно пробую что-то необычное, не только салат «Цезарь».
В некоторых ресторанах можно просто пообедать, а в некоторых – еще и узнать что-то новое. Сегодня у нас уже 11 блюд и 11 открытий. Это удивительные блюда, которое непохожи ни на что  другое, которые точно хочется попробовать. Для меня таким открытием сегодня вечером стал тартар из говядины под малиновым леденцом.
А визуальное удовольствия больше всего я получила от второй подачи: ракушка из съедобной глины со сверкающей жемчужиной из паштета на основе мидий – это было очень красиво.  Согласитесь, красивая подача – это большая часть удовольствия. Так приятно, что у нас в городе есть такие места!

Андрей Воробьев

Шеф-повар ресторана «Министерство завтраков»

Это, конечно, очень необычный сет, который подразумевает высокую технологичность. И реализован он был на сто процентов. Было очень приятно все это попробовать, да и визуально это очень красиво: посуда, подача, за это отдельный респект. В Нижнем Новгороде в ресторанном меню я больше ни у кого такого не видел, это точно. Интерьер ресторана тоже впечатляет — здесь столько атмосферных вещей, которые дополняют впечатление. Думаю, сет будет очень востребованным.

Ольга Рыкунова

Ольга Рыкунова

Ольга Доронина

Ольга Доронина

Мария Зинина

Мария Зинина

Полина Лещенко

Полина Лещенко

Полина Лещенко

Создательница проекта необычных экскурсий

«Лаборатория вкуса» — ресторан с концепцией лаборатории, и действительно здесь любой коктейль, любое блюдо, любая подача – все очень сложно и необычно и имеет предысторию. Очень здорово, что шеф нам рассказывал про каждое блюдо: вот здесь процесс ферментации, здесь пастеризации, здесь глутаминовые кислоты. И ты ничего про это не знаешь, но когда тебе объясняют, как и почему какой-то химик изобрел этот процесс четыре века назад — это очень интересно. Кроме того, в ресторане все в интерьере и сервисе подчеркивает концепцию научной лаборатории, все очень продуманно и органично.

Текст: Марина Зинина
Фото: Мария Атяпшева

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: