Презентация нового номера «НН.Собака.ru» в ресторане Red Wall

16 сентября друзья, партнеры и команда нашего журнала побывали в гостях у «девушки с обложки», Екатерины Зайдес в ее ресторане. Светский ужин на 30 человек прошел в новом для Нижнего формате: гости смогли пообщаться, поделиться своими планами и узнать о новых проектах журнала.