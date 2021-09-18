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Презентация нового номера «НН.Собака.ru» в ресторане Red Wall

16 сентября друзья, партнеры и команда нашего журнала побывали в гостях у «девушки с обложки», Екатерины Зайдес в ее ресторане. Светский ужин на 30 человек прошел в новом для Нижнего формате: гости смогли пообщаться, поделиться своими планами и узнать о новых проектах журнала.

 

  • Екатерина Зайдес

  • Екатерина Чудакова, Наталья Маянская

  • Елена Мясникова и Анастасия Мясникова

  • Ирина Рыжова и Ксения Новикова

  • Александр Гордеев и Анна Боброва

  • Дарья Иванова

  • Наталия Иванова

  • Оксана Покровская

  • Арина Федотова

  • Юлия Борисенко

  • Светлана Чеботарева

  • Анна Боброва, Юлия Борисенко, Екатерина Зайдес

  • Ксения Понятова

  • Елена Кудашкина

  • Сергей Тумкин

  • Екатерина Чудакова, Ксения Понятова, Наталия Иванова

  • Мария Григоричева

  • Екатерина Чудакова и Наталья Парфентьева

  • Елена Мальцева, Наталия Иванова, Елена Сибатуллина

  • Наталия и Алёна Аверины

  • Команда журнала "НН.Собака.ru": Наталья Старова, Илона Лапшина, Александр Гордеев, Лидия Шмагина, Анна Боброва, Анастасия Базилева

Полноценным «героем» ужина стал гастросет от шеф-повара ресторана Red Wall Ильи Русских. Он презентовал осеннее меню, которое скоро смогут оценить все гости ресторана.

фото: Наталья Арсланова

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