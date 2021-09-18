Презентация нового номера «НН.Собака.ru» в ресторане Red Wall

16 сентября друзья, партнеры и команда нашего журнала побывали в гостях у «девушки с обложки», Екатерины Зайдес в ее ресторане. Светский ужин на 30 человек прошел в новом для Нижнего формате: гости смогли пообщаться, поделиться своими планами и узнать о новых проектах журнала.
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Екатерина Зайдес
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Екатерина Чудакова, Наталья Маянская
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Елена Мясникова и Анастасия Мясникова
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Ирина Рыжова и Ксения Новикова
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Александр Гордеев и Анна Боброва
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Дарья Иванова
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Наталия Иванова
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Оксана Покровская
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Арина Федотова
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Юлия Борисенко
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Светлана Чеботарева
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Анна Боброва, Юлия Борисенко, Екатерина Зайдес
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Ксения Понятова
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Елена Кудашкина
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Сергей Тумкин
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Екатерина Чудакова, Ксения Понятова, Наталия Иванова
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Мария Григоричева
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Екатерина Чудакова и Наталья Парфентьева
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Елена Мальцева, Наталия Иванова, Елена Сибатуллина
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Наталия и Алёна Аверины
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Команда журнала "НН.Собака.ru": Наталья Старова, Илона Лапшина, Александр Гордеев, Лидия Шмагина, Анна Боброва, Анастасия Базилева
Полноценным «героем» ужина стал гастросет от шеф-повара ресторана Red Wall Ильи Русских. Он презентовал осеннее меню, которое скоро смогут оценить все гости ресторана.
фото: Наталья Арсланова
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