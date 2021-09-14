Открытие винного бара VINS

Все любители тихого и игристого, красного и белого в Нижнем ликуют – 10 сентября в городе открылся новый винный бар. Правят в этом королевстве терруаров и апеласьонов Виктория Маркевич и Наталья Кулагина.

На открытии гостей ждала дегустация из десятка тихих и игристых вин, закуски от шеф-повара заведения Кирилла Шимхалова и диджей-сет на олдскульном виниле. За атмосферу в VINS отвечает стильный интерьер в стиле лофт, винтажная мебель из Голландии и конечно виды на вечернюю Почаину, церкви и холмы Нижнего Новгорода.