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НЕ СЕЗОН. Открытие выставки Евгении Буравлевой

4 ноября на выставке, подготовленной специально для пространства галереи FUTURO, московская художница Евгения Буравлева представила новую серию пейзажей. На картинах опустевшими, совершенно безлюдными, в моменты затишья запечатлены удаленные уголки России и Европы.

 

Фото: Алена Чиж

  • Александр Фомичев

  • Елизавета Серкина

  • Валерия Масалова

  • Владимир Чернышев

  • Кристина Разжилина

  • Анастасия Аблызалова

  • Юлия Капанова

  • Екатерина Бенина

  • Полина Бенина

  • Валентин Ефремов

  • Константин и Виктория Теричевы

  • Денис Емельянов и Ольга Волкова

  • Дмитрий Мичурин

  • Егор Плотников

  • Полина Рыбакова

  • Нина Акатова

  • Юлия Гамолская

  • Андрей Семашко

  • Георгий Смирнов

  • Анна Гройсман

  • Александр Карпюк

  • Юлия Аймалетдинова

  • Оксана Лоскутова

  • Олеся Иськова

  • Екатерина Акатова

  • Всеволод Мешалкин

  • Валерия Смирнова

  • Эллада Погосян

  • Виктория Маркевич

  • Ирина Мешалкина

  • Инна Черткова

  • Елена Тальянская

  • Анастасия Панова

  • Художница Евгения Буравлева

Проект Евгении Буравлевой – реакция на режим глобального «локдауна», задуманный еще до пандемии. В работах актуализируется предчувствие грядущего «не сезона». Застывшее в пейзажах ощущение меланхолической пустоты, подвешенности и неопределенности созвучно неожиданно и повсеместно изменившейся реальности. Цепляющие и вместе с тем медитативные работы художницы приглашают к сосредоточенному созерцанию, побуждают зрителя остановиться, всмотреться и почувствовать, что каждый из нас является лишь каплей в океане, и в каждой капле – весь океан.

Выставка продлится до 20 декабря в галерее FUTURO.
Режим работы: среда-воскресенье с 12.00 до 20.00 часов.

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