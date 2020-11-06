НЕ СЕЗОН. Открытие выставки Евгении Буравлевой

4 ноября на выставке, подготовленной специально для пространства галереи FUTURO, московская художница Евгения Буравлева представила новую серию пейзажей. На картинах опустевшими, совершенно безлюдными, в моменты затишья запечатлены удаленные уголки России и Европы.
Фото: Алена Чиж
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Александр Фомичев
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Елизавета Серкина
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Валерия Масалова
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Владимир Чернышев
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Кристина Разжилина
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Анастасия Аблызалова
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Юлия Капанова
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Екатерина Бенина
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Полина Бенина
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Валентин Ефремов
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Константин и Виктория Теричевы
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Денис Емельянов и Ольга Волкова
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Дмитрий Мичурин
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Егор Плотников
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Полина Рыбакова
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Нина Акатова
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Юлия Гамолская
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Андрей Семашко
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Георгий Смирнов
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Анна Гройсман
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Александр Карпюк
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Юлия Аймалетдинова
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Оксана Лоскутова
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Олеся Иськова
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Екатерина Акатова
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Всеволод Мешалкин
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Валерия Смирнова
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Эллада Погосян
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Виктория Маркевич
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Ирина Мешалкина
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Инна Черткова
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Елена Тальянская
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Анастасия Панова
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Художница Евгения Буравлева
Проект Евгении Буравлевой – реакция на режим глобального «локдауна», задуманный еще до пандемии. В работах актуализируется предчувствие грядущего «не сезона». Застывшее в пейзажах ощущение меланхолической пустоты, подвешенности и неопределенности созвучно неожиданно и повсеместно изменившейся реальности. Цепляющие и вместе с тем медитативные работы художницы приглашают к сосредоточенному созерцанию, побуждают зрителя остановиться, всмотреться и почувствовать, что каждый из нас является лишь каплей в океане, и в каждой капле – весь океан.
Выставка продлится до 20 декабря в галерее FUTURO.
Режим работы: среда-воскресенье с 12.00 до 20.00 часов.
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