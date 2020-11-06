НЕ СЕЗОН. Открытие выставки Евгении Буравлевой

Проект Евгении Буравлевой – реакция на режим глобального «локдауна», задуманный еще до пандемии. В работах актуализируется предчувствие грядущего «не сезона». Застывшее в пейзажах ощущение меланхолической пустоты, подвешенности и неопределенности созвучно неожиданно и повсеместно изменившейся реальности. Цепляющие и вместе с тем медитативные работы художницы приглашают к сосредоточенному созерцанию, побуждают зрителя остановиться, всмотреться и почувствовать, что каждый из нас является лишь каплей в океане, и в каждой капле – весь океан.