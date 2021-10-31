Снежанна Георгиева: «Я никогда не хотела никаких девчачьих забав»

И все-таки почему именно вино, именно Балаклава?

Место – все определило оно. Место, где я с 14 лет жила, место, которое на тот момент нуждалось в помощи, чтобы не быть разрушенным, не угаснуть, чтобы традиции продолжались, чтобы у людей, рядом с которыми я выросла, оставалась работа. Как-то все так сложилось.

Чтобы заниматься таким бизнесом, нужно наращивать свою экспертную оценку, понимать, чем ты занимаешься. Как вы это делаете?

Безусловно. Это путь, и середины которого я не успею достигнуть при жизни. Этот процесс нуждается в бесконечном расширении кругозора, развитии вкусовых рецепторов, в диалоге с многими людьми в производстве, начиная от виноделов, технологов, агрономов винограда и заканчивая уже коллегами, и прежде всего еще и потребителями. Вечный диалог. К счастью, у меня есть прекрасный друг, советник, наставник. Это мой муж, который в бизнесе давно. Это дело его души, поэтому он помогает мне, а я ему. Ну и конечно, у нас очень сильная команда, которой мы очень дорожим. Кто-то остался еще даже не то что с украинских, а с советских времен, и таких людей не так уж мало. Есть очень крутые специалисты, которых мы приглашаем из Франции, Италии, из Долины Напа, есть прекрасные специалисты, которые к нам переехали с Украины, есть люди из России. То есть это огромная команда и мне в этой ситуации, скорее, нужно просто умело модерировать процессы, нежели пытаться из себя строить агронома или винодела. Я этого никогда делать не буду. Слава Богу, я пока в уме.

Все равно некий скепсис по отношению к отечественным винам, особенно к отечественным игристым винам, есть. Как это переломить? Возможно ли это сделать?

Ну, ломать, наверно, ничего не нужно. Нужно постепенно доказывать. Доказывать стабильным качеством, давать людям возможность приехать в регион и самим увидеть производство, а я вас уверяю, что люди, которые побывали у нас на виноградниках, на производстве, в принципе больше никогда не сомневаются в этом игристом. У нас принцип открытого производства, у нас каждый цикл, от сбора винограда до розлива в бутылки, любой человек может отследить. Когда люди приезжают, все это видят, в них растет доверие. Да, это долгий путь, но у наших французских, итальянских и испанских коллег он тоже не был коротким. Поэтому рецепт один: время, терпение и качество.

На своем производстве вы активно развиваете еще и агротуризм. Насколько этот формат востребован в России?

У нас уникальная местность, уникальный терруар и очень хорошие условия для выращивания винограда хороших и редких сортов. Но вокруг всего этого еще и уникальная природа: горы, море, прекрасный климат. Здесь на каждом шагу колоссальная история: Генуэзские башни, которым 1425 лет, Крымская война, огромное количество упоминаний этих мест даже в иностранных учебниках. Например, наше вино «Тонкая красная линия» – наши виноградники сейчас там, где был тот самый легендарный бой, в английских учебниках по истории упоминается как раз наше место, Балаклава. Разве можно это упускать и не рассказывать об этом людям? Разве люди знали, где было придумано слово «кардиган»? Не знали. А это мы, это в Балаклаве. И мне кажется важным для России, для Крыма и для Севастополя, чтобы люди хотели сюда приехать.

Но для этого им нужно создать комфортные условия пребывания…

К сожалению, с этим пока в Крыму сложно, в Севастопольском регионе особенно, но в рамках федеральной программы там идет большая реконструкция, поэтому, я думаю, комфортные условия для туристов – вопрос двух-трех лет. Для нас всегда показателем успешности прошлого туристического сезона становится начало следующего сезона, когда мы понимаем, что турист вернулся. Успех – это когда к тебе возвращаются. Даже если турист понимает, что ничего принципиально нового он не увидит, но возвращается из года в год на протяжении 4-5 лет, это и называется – успешный туристический сезон. К нам возвращаются. Этому я правда рада.

У вашей продукции сейчас идет активная экспансия в регионы. По какому принципу вы выбираете эти места? Почему Нижний?

Большой запрос. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Дальний Восток – это регионы с высокой заинтересованностью. Мы идем туда, где нас ждут, и я знаю, что Нижний Новгород ждал и звал нас давно.

Текст: Анастасия Базилева