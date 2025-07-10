Знакомьтесь, Кортни Аллан – канадская путешественница (оказалась проездом в Нижнем), исколесившая автостопом три континента

Сейчас она в своем втором длительном вояже (рассчитывает уложиться в 10 месяцев), который начала в Китае, а планирует завершить в ЮАР. Перехватили Кортни где-то посреди ее пути, в сквере имени Свердлова, чтобы выяснить, чем Алтай похож на Канаду, поговорить о борще из Казани, который она не может забыть, русских словах, которые узнала в Нижнем, ночевке в одиночестве на Великой Китайской стене, а еще о том, в чем вообще смысл ее странствий.
Почему ты решила начать путешествовать автостопом?
Все началось пару лет назад. Я неожиданно для себя отправилась из Лондона в Кейптаун, проехав по западному побережью Африки. Это было очень долгое путешествие. Изначально планировался трехнедельный поход, но в итоге все растянулось на 13 месяцев.
Сначала я путешествовала на попутках и пешком по Великобритании: была в Англии, в Уэльсе, затем в Ирландии, а потом перебралась в континентальную Европу и просто продолжила путь. Сейчас я решила повторить этот опыт, потому что я влюбилась в Африканский континент. Я подумала: «Ладно, западное побережье я уже проехала, теперь начну из Азии, заеду в Африку и проеду через восток страны».
В этот раз твой путь пролегает через Россию, как тебе у нас?
Мне здесь правда очень нравится. Я заехала через Алтай, побывала в Онгудае, Горно-Алтайске, Новосибирске, Омске. Это было просто потрясающе. Алтайский край прекрасен, особенно горы. Они даже немного напомнили мне запад Канады. Я обожаю Ванкувер, и Алтай напомнил мне о доме. А еще русские такие душевные! Все постоянно улыбаются мне, и я заметила, что люди тут так и норовят тебя обнять, это очень мило.
Есть мнение, что многие русские холодные и неприветливые.
Нет, я так не считаю. Мне кажется, русские очень прагматичные. Вы сразу переходите к делу, без лишних слов. Но при этом вы душевные и теплые! А еще у вас отличное чувство юмора – почти как у британцев, такой же суховатый и ироничный юмор. Обожаю!
А как тебе Нижний?
Прекрасный город с богатой культурой и историей. Еще я заметила, что здесь потрясающие сады. Сам город очень ухоженный и чистый. Красивое место.
Куда отправишься после?
Я еду в Москву, а потом практически сразу во Владикавказ. Скорее всего, мне придется сделать две-три остановки по пути, чтобы разбить дорогу, потому что не смогу проехать весь путь за раз. Оттуда в Грузию, а дальше – Турция, Ирак, Саудовская Аравия.
Какой город в России запомнился тебе больше всего за всю поездку?
Честно говоря, это был даже не город. Я жила в палаточном лагере на Алтае. Его хозяина звали Вадим, а тамошнего повара – Олег. Я провела с ними дня три прямо в горах. Это было невероятно красиво! Просто читала книги и отдыхала. Еще мне очень нравится, что в России даже молодые люди хорошо знают историю своего города и региона. У вас тут недавно праздновали 800 лет, и все жители об этом в курсе. Я, например, вообще ничего не знаю о Торонто: ни его истории, ни сколько лет городу. У нас просто не уделяют этому такого внимания. А здесь – стоит мне задать вопрос, и люди всегда дают развернутый ответ. Они действительно очень хорошо разбираются в этом.
Какие русские слова ты успела выучить?
Признаюсь честно, но сегодня я научилась ругаться (смеется)! Еще в поездке выучила слова «красиво», «куда ты идешь», «откуда ты», «как тебя зовут», «привет», «до свидания» и умею считать до восьми, так что я теперь бегло говорю по-русски (смеется).
А как насчет русской кухни?
Обожаю! Больше всего понравился борщ. Я ела его в Казани. Моя хозяйка Гуля с Couchsurfing (онлайн-сервис по предоставлению бесплатной помощи и ночлега в путешествиях. – Прим. ред.) угостила. Он был такой вкусный, с огромным количеством укропа! А потом я добавила сметаны, и это было великолепно!
А какой город в Африке или Азии тебя впечатлил больше всего?
В Африке мне скорее понравились не города, а страны целиком. Например, Кот-д’Ивуар и Конго – невероятно красивы. В Конго густые джунгли и очень интересная богатая культура. А в Кот-д’Ивуаре были леса и горы, а это моя слабость – без ума от этого.
Есть самое яркое воспоминание из путешествий?
Из последней поездки мне больше всего запомнилась Мавритания. Там я каталась на грузовых поездах. Забралась на крышу состава, груженного железной рудой, который идет 200 километров от побережья вглубь страны к рудникам, и неспешно катила по Сахаре. Это невероятно красиво – любоваться закатом, когда вокруг только пески и иногда идущие мимо дикие верблюды.
А в этом году самое запоминающееся пока – ночевка на Великой Китайской стене в одиночку! Было очень-очень страшно. У меня даже палатки не было, так что я просто спала в заброшенной сторожевой башне. Вокруг жучки и страшные звуки. Я все думала: «А вдруг здесь есть привидения?» Но самое захватывающее – встретить там рассвет, это был очень вдохновляющий опыт.
Сколько времени планируешь провести в поездке?
Уже три месяца в дороге, а всего, думаю, путешествие займет месяцев десять. Долго, но очень интересно! Именно в таких поездках начинаешь мыслить иначе. И люди встречаются классные, с похожим мировоззрением. Иногда я специально ищу единомышленников в приложениях по типу Overlander или Couchsurfing. Ну и в социальных сетях делюсь своими перемещениями. Люди пишут: «Ты будешь там-то? Давай встретимся».
В начале пути было страшно?
Очень! Вообще мне до сих пор бывает не по себе. Но я не всегда сразу понимаю, действительно ли какая-то ситуация представляет опасность или я боюсь, просто потому что не понимаю страну, людей, культуру, язык. Хоть вокруг ничего страшного и не происходит, но мне бывает тревожно из-за банального незнания.
Какие планы после путешествия?
После, наверное, возьму перерыв. Вернусь в Торонто, а может быть, обоснуюсь в Европе или Америке. Побуду там полгода, хочу восстановить режим и пожить немного в комфорте. А потом, возможно, снова в дорогу.
С какими трудностями ты столкнулась во время путешествия?
Языковой барьер. Особенно когда ловишь попутки. Я вижу, как водители хотят пообщаться, расспросить, кто я, почему путешествую автостопом, как канадка оказалась на российской обочине. Но я не понимаю их, и они явно расстраиваются.
Еще я не ем мясо и путешествую с ограниченным бюджетом, а самые дешевые блюда мне попадались как раз с мясом. Так что сейчас я питаюсь в основном хлебом и набираю вес (смеется).
Почему ты выбираешь такие нестандартные маршруты для путешествия? Не хотелось бы поездить и по Европе, предположим?
Вообще-то я почти не была в Европе. Впервые попала туда еще в университете. А так в прошлом году впервые посетила Англию и проехала вдоль западного побережья. Но в глубине Европы, в Германии, например, еще не была. Это дорого, к тому же я знаю, чего примерно от нее ждать, так что особого желания нет. Разве что, если захочется менее экстремального отдыха, тогда, может, на пляж в Грецию. Но пока мне это не особенно неинтересно.
Почему ты путешествуешь одна, без друзей или знакомых?
Вообще я бы с радостью! Если бы встретила человека, который готов путешествовать в таком режиме. Но сложно найти того, кто скажет: «О да, я готов автостопить по России, Китаю и Африке с тобой!» Но если такие люди есть – я только за! Было бы круто.
Чем ты занималась у себя на родине?
Я работала бартендером, но у меня абсолютно другое образование – я изучала кинезиологию, но никогда не работала по специальности. Сейчас занимаюсь соцсетями и делюсь рассказами о своих путешествиях. Теперь это моя работа. Можно сказать, что я контент-мейкер и инфлюенсер. И это мне очень нравится! Я считаю, что живу свою лучшую жизнь. Правда, приходится идти на жертвы. В моей жизни совсем нет стабильности. Чаще всего я даже не знаю, где буду спать сегодня. Но я поняла, что это того стоит.
Текст: Тимофей Макаров, Виктория Шуршина
Фото: Наталья Паслова
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