Знакомьтесь, Кортни Аллан – канадская путешественница (оказалась проездом в Нижнем), исколесившая автостопом три континента

Почему ты решила начать путешествовать автостопом?



Все началось пару лет назад. Я неожиданно для себя отправилась из Лондона в Кейптаун, проехав по западному побережью Африки. Это было очень долгое путешествие. Изначально планировался трехнедельный поход, но в итоге все растянулось на 13 месяцев.

Сначала я путешествовала на попутках и пешком по Великобритании: была в Англии, в Уэльсе, затем в Ирландии, а потом перебралась в континентальную Европу и просто продолжила путь. Сейчас я решила повторить этот опыт, потому что я влюбилась в Африканский континент. Я подумала: «Ладно, западное побережье я уже проехала, теперь начну из Азии, заеду в Африку и проеду через восток страны».

В этот раз твой путь пролегает через Россию, как тебе у нас?

Мне здесь правда очень нравится. Я заехала через Алтай, побывала в Онгудае, Горно-Алтайске, Новосибирске, Омске. Это было просто потрясающе. Алтайский край прекрасен, особенно горы. Они даже немного напомнили мне запад Канады. Я обожаю Ванкувер, и Алтай напомнил мне о доме. А еще русские такие душевные! Все постоянно улыбаются мне, и я заметила, что люди тут так и норовят тебя обнять, это очень мило.

Есть мнение, что многие русские холодные и неприветливые.



Нет, я так не считаю. Мне кажется, русские очень прагматичные. Вы сразу переходите к делу, без лишних слов. Но при этом вы душевные и теплые! А еще у вас отличное чувство юмора – почти как у британцев, такой же суховатый и ироничный юмор. Обожаю!