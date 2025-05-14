Павловская империя цитрусовых

Ивану Федоровичу жизнь дала лимоны, но вместо приготовления лимонада он выращивает в питомнике цитрусовые, на которые приезжают посмотреть со всей страны. Уже 20 лет (!) его семья культивирует уникальные сорта: подкармливает, окуривает от вредителей и даже включает классическую музыку (!) в теплицах. Но все по любви: «Это не трудности, а забота о ближнем, – признается наш молодой цитрусовед и хвалится редакции, – сейчас у нас 50 с небольшим сортов лимонов, мандаринов, апельсинов, лаймов, бергамотов и других гибридов». Меж тропических кущ проглядывают гортензии – эксперимент семьи Федорович. А вообще всё начиналось с небольшого дерева в летах (весом 10 кг!), которое раздобыли у бабушки Павлины Михайловны на рынке.