Павловская империя цитрусовых

Ивану Федоровичу жизнь дала лимоны, но вместо приготовления лимонада он выращивает в питомнике цитрусовые, на которые приезжают посмотреть со всей страны. Уже 20 лет (!) его семья культивирует уникальные сорта: подкармливает, окуривает от вредителей и даже включает классическую музыку (!) в теплицах. Но все по любви: «Это не трудности, а забота о ближнем, – признается наш молодой цитрусовед и хвалится редакции, – сейчас у нас 50 с небольшим сортов лимонов, мандаринов, апельсинов, лаймов, бергамотов и других гибридов». Меж тропических кущ проглядывают гортензии – эксперимент семьи Федорович. А вообще всё начиналось с небольшого дерева в летах (весом 10 кг!), которое раздобыли у бабушки Павлины Михайловны на рынке.
Иван Федорович
Павловский лимон – символ нашей области. Но, к сожалению, в 2000 году, когда мы начали заниматься цитрусами, в нашем городе никто их не выращивал, и тем более никому не было интересно развитие этого уникального сорта, притом что павловский лимон – эталон комнатного лимона.
Сейчас, если прогуляться по улочкам города, практически в каждом окне можно увидеть дерево местного лимона или мандарина. Они светятся словно ярко-оранжевые огни.
Где: Павлово, ул. Есенина, 11
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