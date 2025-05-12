«Русская река» течет через Павлово. Идея для выходных 17-18 мая!

Вернисаж

Павловские виды на Оку вдохновляют: одни специально приезжают сюда на этюды, другие — выросли среди этих живописных пейзажей. С 15 по 17 мая в рамках фестиваля «Русская река» пройдет арт-резиденция нижегородских художников, а в субботу 17 мая с 11:00 до 15:00 на улице Нижегородской развернется выставка-продажа картин, которые родились в творческой атмосфере Павлово. Для юных участников фестиваля проведут арт-тимбилдинг: предложат расписать огромную раскраску. Получится картина, в создании которой смогут принять участие все гости — краски, кисти, фартуки и перчатки выдадут!

Игры

Вспомнить, как играть в «Ручеек» и «Горелки», «Золотые ворота» и «Поймай рыбку» можно будет на площадке подвижных русских народных игр — локация специально для тех, кто жалуется, что дети все время сидят в телефонах! Но и взрослых в игру тоже принимают.