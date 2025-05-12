«Русская река» течет через Павлово. Идея для выходных 17-18 мая!

17 мая встречаемся на набережной города Павлово, где развернется масштабный фестиваль «Русская река». Фортепианный open air и уличная фотовыставка, вернисаж картин, созданных в арт-резиденции, игры на свежем воздухе и вечерний концерт — яркое событие, которое объединит традиции, искусство и гастрономию Поочья.
Вернисаж
Павловские виды на Оку вдохновляют: одни специально приезжают сюда на этюды, другие — выросли среди этих живописных пейзажей. С 15 по 17 мая в рамках фестиваля «Русская река» пройдет арт-резиденция нижегородских художников, а в субботу 17 мая с 11:00 до 15:00 на улице Нижегородской развернется выставка-продажа картин, которые родились в творческой атмосфере Павлово. Для юных участников фестиваля проведут арт-тимбилдинг: предложат расписать огромную раскраску. Получится картина, в создании которой смогут принять участие все гости — краски, кисти, фартуки и перчатки выдадут!
Игры
Вспомнить, как играть в «Ручеек» и «Горелки», «Золотые ворота» и «Поймай рыбку» можно будет на площадке подвижных русских народных игр — локация специально для тех, кто жалуется, что дети все время сидят в телефонах! Но и взрослых в игру тоже принимают.
Краеведение
В Павловском историческом музее с 15 до 17 часов 17 мая пройдет встреча с краеведами и любителями истории: это возможность для самых дотошных погрузиться в атмосферу города, его культуры и традиций, задать вопросы экспертам и поделиться своими собственными находками.
Концерт
Вечером слушаем музыку звезд, чьи имена горят на небосклоне искусства не только Нижегородской области, но и всей страны: фортепианные мелодии Светланы Кутлиной, русские народные песни в исполнении МайиБалашовой и ансамбля народной песни «Любава», а также Нижегородский Камерный музыкальный театр имени Степанова и академический хор НГЛУ им. Добролюбова.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
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