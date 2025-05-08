ЮЛИЯ КРУЗЕ

Взгляд со стороны

Иногда должен приехать кто-то со стороны, прийти в восхищение от уведенного, понять его потенциал и рассказать местным, какими сокровищами обладают: в своем отечестве, как известно, пророка нет. Люди поколениями живут в своем округе, знают его историю, просто у них глаз замылился. К тому же нас никто не учил, как работать с символическими ресурсами – ни в школе, ни в вузах. Великолепное озеро Светлояр, о котором говорят по всей России, местные жители воспринимают в первую очередь как любимое место отдыха, как уникальный природный памятник, а ведь оно – ключевая часть символического капитала целого округа! Или, например, рыбник – ветлужский пирог, который готовят только здесь по особому рецепту: рыбу не покрывают сверху тестом, а запекают открытой. В наших разговорах ветлужцы соглашались, что это угощение – настоящий символ района, который можно продвигать. А главное, они уже знают как! Крендель из села Владимирского уже стал местным брендом: в его честь устраиваются гастрономические фестивали, он успешно представлен на федеральных мероприятиях, и о нем узнает вся страна.

Металл как символ

Я считаю, что очень важно не замыкаться на своем селе, городе – надо мыслить в масштабах целой страны, а может, даже и всего мира. Скажем, жители Вачи очень гордятся своим земляком Дмитрием Кондратовым: сын крепостного крестьянина получил звание купца второй гильдии, построил в родном селе фабрику по производству ножей. Сейчас там развивают три исторических объекта, связанных с его именем, – дом Кондратова, Кондратов пруд и земскую школу. Как раз на базе школы был создан культурно-ремесленный центр, в котором мы проводили одну из наших встреч. На ней присутствовала сенатор Ольга Щетинина, которой мы рассказывали о планах преобразования территории. И Ольга Владимировна заметила: «Конечно, это все прекрасно, но как я смогу увлечь вашими идеями федеральные власти?» Мы с командой развития рефлексировали над ее словами, и родился проект «Нижегородский вклад в Металлический пояс России». Ведь помимо фабрики «Труд», основанной Кондратовым, вдоль Оки находятся Выксунский металлургический завод, Окская судоверфь, «Русполимет» в Кулебаках, завод имени Кирова в Павлове… Все эти предприятия – важная часть российской металлургии и металлообработки, а ведь существует еще и Металлический пояс планеты! Если думать в таких категориях, то и проекты становятся более амбициозными, привлекают к себе внимание и решают более масштабные задачи уже для региона в целом. В экспедиции кафедры экономической и социальной географии МГУ в начале 2025 года мы как раз исследовали, как наше Поочье может стать единым западным «кластером металлообработки» в Нижегородской области со специализацией индустриального туризма и профориентацией в рабочих специальностях: у каждого округа своя специфика, но все они объединены общими символами реки и металла. На конец апреля назначена публичная презентация и общественное обсуждение итогов экспедиции, куда приглашаются ее участники из Нижегородской области: предприниматели, волонтеры, краеведы, представители бюджетных учреждений культуры, органов местного самоуправления.