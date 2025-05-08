Что общего у ветлужского рыбника, топора из Вачи и озера Светлояр? Все это – части символического капитала, которые могут привлечь капитал вполне реальный (но сначала – туристов и инвесторов!). В поисках таких сокровищ независимый исследователь Юлия Крузе готова объехать всю Нижегородскую область. Читаем ее путевые заметки – о первых экспедициях на Ветлугу и Оку, сельском креативе и о том, как городским и деревенским наконец-то понять друг друга.
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Мосты вместо стен
Исаак Ньютон как-то заметил, что люди построили слишком много стен и слишком мало мостов, – во время нашей первой экспедиции я увидела реальный символ этой старой истины. Зима 2023 года. Вместе с преподавателями и студентами кафедры экономической и социальной географии России МГУ мы приехали в Воскресенский район. Жили на турбазе рядом с Ветлугой. Ее высокий берег изрезан крутыми оврагами, поэтому прогулку украшают небольшие мостики. А рядом – соседняя турбаза, и тоже через овраг. Кроме него нас разделяла еще и узкая полоска частной территории, поэтому желание ходить в гости к друзьям по мосту оставалось мечтою. Тогда я подумала, что перед нами стоит похожая задача: с помощью «стороннего взгляда» показать неравнодушным людям, живущим на одной территории, что у них достаточно ресурсов (символических уж точно!), чтобы вместе сделать свою жизнь лучше и интереснее. Часто именно мы на общих встречах знакомили жителей друг с другом, и в результате потом они сами видели возможные варианты сотрудничества, что-то делали вместе, уже без нас. В социологии это называется «наладить горизонтальные связи».
Чужие среди своих
В беседах с жителями района члены экспедиции отметили деление на своих и чужих. Свои – это односельчане, чужие – это приезжие, причем не только «городские» или «дачники», но даже те, кто переехал и постоянно живет здесь уже несколько лет. Сами понимаете, что «чужим» доверия меньше. Как оказалось, не столь важно, сколько человек прожил с ними бок о бок, что родился здесь. Эта особенность сельского менталитета была отмечена и в экспедициях на север Вологодской области, я в них не принимала участия, но вывод сделала: тем, кто пытается работать вдали от больших мегаполисов, надо иметь в виду, что изменения в традиционном сельском образе жизни часто происходят через так называемых «понаехавших».
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Социальный капитал
Сейчас много обсуждают, как связи внутри сообщества позволяют людям действовать вместе, помогать друг другу – про «социальный капитал», наверное, слышали уже все. В наших экспедициях я узнала, что он сильно отличается в городе и деревне. Сельский (специалисты называют его «бондинговым») – это когда все про всех знают, но слабо контактируют друг с другом, поэтому креативные практики приживаются на селе сложнее, чем в мегаполисе. Просто в деревнях так сложилось – жизнь двигают «переехавшие». Городской социальный капитал (для него придумали название «бриджинговый») более мобильный: горожане легче идут на контакт, более открыты всему новому. Да это мы и сами видели у себя в Нижнем во время чемпионата мира по футболу и празднования 800-летия города, – как стремительно нижегородцы восприняли все те новшества, которые принесли в нашу жизнь эти праздники! Но это не повод считать сельских жителей консервативными – наши экспедиции доказали, что креативные индустрии могут развиваться везде, просто скорость развития разная.
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Взгляд со стороны
Иногда должен приехать кто-то со стороны, прийти в восхищение от уведенного, понять его потенциал и рассказать местным, какими сокровищами обладают: в своем отечестве, как известно, пророка нет. Люди поколениями живут в своем округе, знают его историю, просто у них глаз замылился. К тому же нас никто не учил, как работать с символическими ресурсами – ни в школе, ни в вузах. Великолепное озеро Светлояр, о котором говорят по всей России, местные жители воспринимают в первую очередь как любимое место отдыха, как уникальный природный памятник, а ведь оно – ключевая часть символического капитала целого округа! Или, например, рыбник – ветлужский пирог, который готовят только здесь по особому рецепту: рыбу не покрывают сверху тестом, а запекают открытой. В наших разговорах ветлужцы соглашались, что это угощение – настоящий символ района, который можно продвигать. А главное, они уже знают как! Крендель из села Владимирского уже стал местным брендом: в его честь устраиваются гастрономические фестивали, он успешно представлен на федеральных мероприятиях, и о нем узнает вся страна.
Металл как символ
Я считаю, что очень важно не замыкаться на своем селе, городе – надо мыслить в масштабах целой страны, а может, даже и всего мира. Скажем, жители Вачи очень гордятся своим земляком Дмитрием Кондратовым: сын крепостного крестьянина получил звание купца второй гильдии, построил в родном селе фабрику по производству ножей. Сейчас там развивают три исторических объекта, связанных с его именем, – дом Кондратова, Кондратов пруд и земскую школу. Как раз на базе школы был создан культурно-ремесленный центр, в котором мы проводили одну из наших встреч. На ней присутствовала сенатор Ольга Щетинина, которой мы рассказывали о планах преобразования территории. И Ольга Владимировна заметила: «Конечно, это все прекрасно, но как я смогу увлечь вашими идеями федеральные власти?» Мы с командой развития рефлексировали над ее словами, и родился проект «Нижегородский вклад в Металлический пояс России». Ведь помимо фабрики «Труд», основанной Кондратовым, вдоль Оки находятся Выксунский металлургический завод, Окская судоверфь, «Русполимет» в Кулебаках, завод имени Кирова в Павлове… Все эти предприятия – важная часть российской металлургии и металлообработки, а ведь существует еще и Металлический пояс планеты! Если думать в таких категориях, то и проекты становятся более амбициозными, привлекают к себе внимание и решают более масштабные задачи уже для региона в целом. В экспедиции кафедры экономической и социальной географии МГУ в начале 2025 года мы как раз исследовали, как наше Поочье может стать единым западным «кластером металлообработки» в Нижегородской области со специализацией индустриального туризма и профориентацией в рабочих специальностях: у каждого округа своя специфика, но все они объединены общими символами реки и металла. На конец апреля назначена публичная презентация и общественное обсуждение итогов экспедиции, куда приглашаются ее участники из Нижегородской области: предприниматели, волонтеры, краеведы, представители бюджетных учреждений культуры, органов местного самоуправления.
Оберег для планеты
В Ваче родился еще один замечательный межтерриториальный проект: международная творческая акция «Пояс мира». Издревле считалось, что пояса защищают человека от злых сил, так почему бы не сделать своими руками оберег для всей планеты! Каждый элемент такого пояса – небольшое звено, 10 на 20 сантиметров, выполненное в самобытной технике промысла или ремесла определенной территории, отражающей ее локальный символ. Первое было изготовлено в технике филиграни на предприятии художественных изделий в селе Казаково, на втором сочинские мастера вышили южную магнолию... Проект уже был представлен на нижегородском форуме Креативных территорий, на фестивале «АРТлуга» и туристической выставке «Интурмаркет». Но главное, что все звенья пояса, где бы они ни были изготовлены, собираются в Ваче – в той самой земской школе, построенной еще в начале прошлого века купцом Кондратовым, который развивал родной край задолго до того, как появилось само понятие креативных индустрий.
Юлия Крузе – кандидат юридических наук, индивидуальный предприниматель, независимый исследователь, эксперт Делового клуба «Экономика наследия», общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Нижегородской области в сфере креативных индустрий.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Артем Шагалкин
Арт-директор: Наташа Скифская
Стиль: Анастасия Копейкина
Макияж и волосы: Катя Умилина, Динара Садриева
Ретушь: Юлия Волынова
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