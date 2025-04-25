Координаты отдыха: проверенные маршруты по Нижегородской области

Керженец берет начало в дремучих лесах в Ковернинском районе близ нежилой деревни Невейки на севере нашей области и впадает в Волгу у стен Макарьевского монастыря. Чистая вода, пляжи, тихие, почти безлюдные места, сосновые и дубовые леса на берегах: река манит купанием в тихих заводях и отдыхом на песчаных отмелях, рыбалкой и посиделками у костра, бобровыми плотинами и настоящей нижегородской тайгой.

А вот река Пьяна совсем другая: сплав по ней можно совместить со спелеотуризмом и посещением пещер. В школьном учебнике географии есть данные, что это самая извилистая река мира, ее устье находится всего в 66 км от истока при длине реки в 430 с лишним километров! Пьяна – луговая, очень чистая речка. Но местами по берегам есть лесок, и отличное дополнение к рафтингу по этой реке – путешествие в Ичалковский бор, ботанико-геологический памятник природы. Удивительно встретить среди леса скалистый известняк с разнообразными карстовыми формами рельефа – огромные логи, провалы, в стенах которых скрыты холодные, ледяные, и теплые пещеры, а также светлые и темные подземные залы-гроты. Будто этот пейзаж к нам, на Русскую равнину, перенесли из горных стран!