Координаты отдыха: проверенные маршруты по Нижегородской области

Иногда для путешествия нужны лишь свободное время, капля авантюризма и… личная рекомендация, куда отправиться в дорогу. Сотрудники ВТБ поделились любимыми направлениями, о которых знают не понаслышке,– это действительно стоит увидеть. Отмечайте на карте интересные места и проведите уже следующие выходные, создавая свою собственную историю.
Сплавиться по Керженцу, изучить пещеры Ичалковского бора
Всеволод Евстигнеев
управляющий ВТБ в Нижегородской области
В отличие от многих сверстников, я не уезжал летом в «деревню» – родился и вырос в Нижнем, мои бабушки и дедушки тоже были городскими. Детский дефицит общения с природой, видимо, отразился в том, что сейчас любимым летним увлечением нашей семьи стали водные походы по рекам. Нижегородская область обладает уникальными возможностями для такого вида отдыха!
Керженец берет начало в дремучих лесах в Ковернинском районе близ нежилой деревни Невейки на севере нашей области и впадает в Волгу у стен Макарьевского монастыря. Чистая вода, пляжи, тихие, почти безлюдные места, сосновые и дубовые леса на берегах: река манит купанием в тихих заводях и отдыхом на песчаных отмелях, рыбалкой и посиделками у костра, бобровыми плотинами и настоящей нижегородской тайгой.
А вот река Пьяна совсем другая: сплав по ней можно совместить со спелеотуризмом и посещением пещер. В школьном учебнике географии есть данные, что это самая извилистая река мира, ее устье находится всего в 66 км от истока при длине реки в 430 с лишним километров! Пьяна – луговая, очень чистая речка. Но местами по берегам есть лесок, и отличное дополнение к рафтингу по этой реке – путешествие в Ичалковский бор, ботанико-геологический памятник природы. Удивительно встретить среди леса скалистый известняк с разнообразными карстовыми формами рельефа – огромные логи, провалы, в стенах которых скрыты холодные, ледяные, и теплые пещеры, а также светлые и темные подземные залы-гроты. Будто этот пейзаж к нам, на Русскую равнину, перенесли из горных стран!
Порыбачить в Горбатове
Светлана Мыркова
главный специалист отдела по работе с персоналом
В выходные хочется уединения, тишины и гармонии с природой. В детстве на летние каникулы меня отправляли в деревню к бабушке и дедушке, где мы свободно бегали по лугам и полям, купались в речке, собирали грибы и ягоды, видимо, с тех пор я полюбила отдых на природе. Одно из любимых мест – городок Горбатов в 61 км от Нижнего Новгорода, самый маленький город Нижегородской области.
Даже те, кто ни разу там не был, могли видеть его окрестности в фильме Никиты Михалкова «Цитадель». Приезжая туда, попадаешь в XIX век: храмы, санатории, действующее кладбище представляют историческую ценность, там сохранились купеческие склепы и воинские захоронения. С откоса открывается удивительный вид на поля и луга, где весной разливается Ока и рыба заходит в заливные озера. Моя семья любит ездить в эти места на рыбалку – за плотвой, жерехом, карасем, щукой и окунем. В лугах много ягод, а на озерах – водоплавающей и полевой дичи, это рай и для охотников.
Найти «нижегородскую Ялту»
Елена Корнеева
директор ОО «Дзержинский»
Я коренной житель Дзержинска – столицы отечественной химии! Но не все знают, что до того как бывшая деревня Растяпино была переименована сначала в поселок, а затем и в город Дзержинск, этот район назывался Черноречье и в конце XIX века был известен как «нижегородская Ялта». Здесь любила отдыхать нижегородская и московская интеллигенция – Черноречье славилось своими сосновыми борами, необыкновенно живописным берегом Оки, очень вкусной желтой стерлядью. А деревня Растяпино в излучине реки Оки среди всех селений отличалась красотой и целебным воздухом. С давних времен здесь строили асламки – деревянные суда. Прочные, легкие на ходу, они пользовались спросом на Каспии вплоть до Персии.
Место было таким популярным в конце XIX века, что с мая по октябрь вводились даже специальные дачные поезда до Горбатовки! Уже в мае все лучшие дома арендовались солидными клиентами – здесь проводили лето нижегородские банкиры, члены окружного суда, полковники и подполковники военной службы, адвокаты и следователи, жандармские офицеры, купцы. Здесь же с семьей отдыхал ученый, изобретатель радио Александр Попов, снимал дачу русский писатель Владимир Короленко. Он описал эти места в своих рассказах и очерках, изменив немного названия деревень (например, Растяпино переименовал в Раскатово): «Верстах в тридцати от губернского города Н. есть станция Чернолесье, любимое дачное место губернских жителей над Окой. Несколько поездов соединяют его с городом, что позволяет даже сильно занятым людям приезжать сюда до окончания занятий... Если вы захотите нанять копеек за сорок одну из таратаек, тесно окружающих дворик вокзала, то она доставит вас, так сказать, «в глубь страны». Это и будет прежде всего Раскатово, приютившееся в том месте, где река, стесненная горами, делает крутой поворот». Описание местности точно соответствовало реальности.
Любоваться хохломой в Семенове
Елена Горошихина
директор ДО «Семеновский»
Мой родной город – Семенов на севере Нижегородской области. Первые поселения здесь основали старообрядцы, которые скрывались в непроходимых лесах от жестоких гонений. «Того, кто даст староверам даже воду, бить кнутом или батогами» – так гласила одна из статей 1658 года, изданной царевной Софьей. Семенов с середины XVII века считается центром старообрядчества. В его окрестностях были несколько десятков скитов, они и сейчас остаются местом поклонения старообрядцев – Комаровский скит, Новый и Старый Шарпан и другие. Про такие места говорят «намоленные».
Старообрядцы занимались в первую очередь деревообработкой: развивались промыслы по изготовлению деревянной утвари – ложки, чашки, солонки. Со временем семеновцы переняли у жителей села Хохлома Ковернинского района декоративную роспись по деревянной посуде. Таким образом во второй половине XVII века возникла знаменитая сегодня на весь мир хохломская роспись.
Девять лет назад городу Семенову присвоили статус столицы золотой хохломы, а в июне ежегодно проходит международный фестиваль. Со всей страны и из-за рубежа приезжают ценители и мастера народных художественных промыслов, здесь есть чему удивиться: гигантские ложки, матрешки, мебель, панно. А еще Семенов называют городом пяти площадей и сравнивают с Парижем, потому что застраивался он когда-то по плану, схожему с французской столицей. Отчасти эта планировка сохранилась и сегодня.
В Варнавино: зимой – на лыжах, летом – на Ветлугу
Марк Белоцыценко
директор отдела по развитию розничного бизнеса
На севере области есть Варнавинский район – зимой здесь уже двадцать лет подряд проводится массовая любительская лыжная гонка, посвященная памяти героя России Александра Перова. На это спортивное мероприятие приезжают жители со всей области, а в этом году в поселке Михаленино планируется строительство современной модульной лыжной базы.
Летом на высоком берегу Ветлуги, в месте слияния с притоком Лапшангой, традиционно проводится рыболовный фестиваль «Ветлужские рассветы». Отдельно нужно отметить гостеприимство жителей Варнавинского района: они большие мастера по приготовлению домашних разносолов по старинным русским рецептам! Моченая брусника, соленые и сушеные грибы, цукаты из тыквы, бочковые огурцы, томленые крестьянские щи, домашний холодец, соленое и копченое сало, квашеная капуста, варенье из земляники и домашних яблочек – обязательно попробуйте, если будете в этих местах.
Погулять по Сормову
Мария Просвирова
управляющий директор по розничному бизнесу
Я родилась в Щербинках, а живу в Сормове. История и развитие этого района – просто история страны в миниатюре! Судите сами: еще до ополчения 1612 года местное сормовское ополчение в 1608 году не уступило польской шляхте важнейший стратегический узел Нижнего Новгорода с порохом и зерном.
В XIX веке весь мир переходит с деревянных судов на паровые стальные пароходы, и в Сормове появляется машиностроительный завод, с деятельностью которого будут связаны многие «впервые»: первая подводная лодка в России, первый отечественный танк, первые плавки в мартеновской печи, первая титановая сварка, первая «Ракета» – речное судно, промчавшееся по реке со скоростью 100 км/ч, первый экраноплан Ростислава Алексеева.
В общественной жизни Сормово тоже вписало себя в историю страны: всероссийская стачка 1905 года – фактически первая русская революция – и роман Горького «Мать», где главные герои списаны с сормовичей, каменная школа на 1000 мест совместного обучения мальчиков и девочек, впоследствии превратившаяся в прославленный 82-й физико-математический лицей, давший России много светлых умов. А «Сормовская лирическая» – нет «девушек краше, чем в Сормове нашем»? Приезжайте погулять по центру района, пройтись по улице Коминтерна: здесь почти каждый дом – кусочек невероятной истории.
Фото: предоставлены спикерами
Иллюстрации: Мария Просвирова
Текст: Светлана Горлина
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