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Путешествия

Сбежать на выходные в Казань

Наш мультимедийный главред Катерина Смирнова находила по Казани 90 тысяч шагов за уикенд. Зато теперь мы знаем, где там особенно красиво, вкусно и интересно. Ловите путеводитель по Кремлю, пластическому театру и золотым эчпочмакам.

Как добраться?
Что смотреть?
Что и где есть в Казани?
Где остановиться?

Как добраться

Из Нижнего до Казани ходят поезда, но не слишком часто и не слишком регулярно. Летают самолеты с тем же успехом, то есть только по вторникам. Бегают ночные автобусы по вторникам и воскресеньям. И в сезон периодически летают на воздушных подушках суда. На неделе добраться и вернуться не составит труда. А вот если запланировали выезд на выходные, скорее всего, придется ехать на машине. Благо трасса хорошая, особенно новая платная.

Что смотреть

Программа-минимум

Казанский кремль – обязательно. Белоснежная крепость, наполненная храмами, музеями и кафе. Здесь просто приятно гулять, открываются перспективы и чакры.

Рекомендую подняться наверх мечети Кул-Шариф, которая сама по себе символ города.

Вместе с тысячами других туристов сравнить башню Сююмбике с Пизанской. И рассмотреть редкую по своему сюжету фреску с изображением Бога-Отца в Благовещенском соборе.

Здесь же, на территории кремля, находится самый знаменитый ресторан Казани – «Чирэм».

Здесь, конечно, не любовные и не бермудские треугольники, но в них тоже легко потеряться. Даже фанаты «Моей маленькой пони» пробуют стейки из конины и сало из конского загривка. А заядлые холостяки бессовестно набрасываются на свадебный пирог губадию.

Ресторан входит во все топы федеральных премий. В конце концов здесь просто красиво. Стены украшены оттисками трав, которые растут неподалеку: пижмы, душицы, зонтиков укропа и колосьев проса.

Программа-максимум

Старо-Татарская слобода на озере Кабан

ул. Каюма Насыри, 38
  

Здесь много аутентичных татарских домов. Кстати, татары никогда не делали вход с улицы. Чтобы попасть в гости, надо было сначала пробраться во двор. Кроме того, дома состояли из двух половин: мужской (светской) и женской, куда попасть было еще сложнее. На воротах повсюду солярные символы, и все вокруг хочет стать фоном для вашего селфи.

Национальная библиотека

ул. Пушкина, 86
  

Здесь начинают читать даже те, кто не открывал книгу со времен «Мастера и Маргариты» с «Маленьким принцем». Читальные залы комфортные и монументальные, отдел современной литературы залит закатом с реки Казанки. В вестибюле арт-объект из 287 букв, которые использовали в Казани в разные века, от рун до кириллицы.

Экстрим-парк «УРАМ»

ул. Подлужная, 67-б
  

Самый большой в Европе – 42 кв. км! Круглогодичные памп-трек, скейт-боул, эйр-парк, все для паркура, стритбола и воркаута.

Еще из красивого

Дворец земледельцев

ул. Федосеевская, 36
  

Фасад украшает металлическое дерево, кажется, что за ним обитает Чудовище из «Аленького цветочка». Но там всего лишь чиновники. Впрочем, здесь все равно снимают больше всего лавстори.

Центр семьи

ул. Сибгата Хакима, 4
  

 

Он же Дворец бракосочетания «Казан» – действительно в форме казана. Здесь только женят, никого не разводят. Для этого есть рынки. Шутка – загсы.

Особенные места

Мон

ул. Пушкина, 86
  

Уникальная кросс-жанровая театральная площадка в Национальной библиотеке. Танцевальный спектакль о языке и письменности, коллаж о поиске себя через диалог поколений, соло-перформанс о проявлении, пластический спектакль об одиночестве, танцевальная постановка о семейной памяти и регулярный театр горожан.

Смена 

ул. Бархана Шахиди, 7
  

Независимая институция, издательство, лекционная и выставочная площадка, кинотеатр и гастробар. Плюс магазин интеллектуальной литературы и второй (а то и единственный) дом независимых казанских художников. Здесь постоянно что-то происходит.

Казанское художественное училище им. Фешина

ул. Муштари, 16
  

 

Мало того что здесь каждый третий скульптор, каждый второй декоратор, а каждый первый живописец, так и сами стены помнят еще художника Фешина, который тут учился и преподавал. Это сейчас в Википедии написано, что он американский художник, здесь-то его помнят казанским. По училищу водят экскурсии. Прикоснуться к лестнице 18-го века, посмотреть на Казань с крыши, побывать в мастерских – бесценно.

Что и где есть в Казани

Завтраки

Аулак

проезд Шейнкмана, 38
  

Золотые эчпочмаки в сердце кремля. Лучший вариант, если вы в Казани впервые. Потому что к первым и требования выше. Именно здесь я попробовала традиционный красный творог корт. Это удивительный продукт. Из-за долгого томления творог краснеет и становится сладким, словно в него положили сахар (спойлер: это не так). Его подают к чаю и добавляют в пирог губадию с рисом, яйцом и сухофруктами. Он, кстати, хорош не только на свадьбу, но и на завтрак.

Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но здесь отличные татарские боулы с маринованным виноградом. А само название «Аулак» означает посиделки за общением или работой.

Здесь и правда есть несколько незаконченных вышивок прямо с ниткой-иголкой, чтобы любой желающий мог продолжить узор.

Anna Bistrot

ул. Маяковского, 18а
  

Французское бистро с неспешными фотогеничными завтраками для тех, кто хочет даже в Казани есть свой ежедневный пашот с авокадо. Много света, цветов и воздушные шары под потолком. На стенах местная художница изобразила постоянных гостей, кое-кто уже себя узнал.

Ясный

ул. Островского, 9
  

Безупречные фильтры и прочие воронки в солнечных лучах. Если любите спешалти так же, как я, наверняка обрадуетесь, что здесь ежедневно предлагают три вкуса на выбор от самых умеренных Бразилии и Колумбии до сладкой Эфиопии и кислотной Кении. Все можно попробовать, чтобы определиться. Закусить свежей булкой. Погладить своего или чужого барбоса, их сюда с радостью пускают.

Обеды и ужины

Gina

ул. Столбова, ⅓
  

Самая тонкая пицца в Казани. Но это чтобы лучше понимать трюфельную начинку. Артишоки с соусом ремулад, кружевное крудо из лангустинов, ризотто с гребешками и лимоном, сыры с диким медом, сибас с вонголе, пасты на все случаи счастливой жизни.

Идеальное место для любви: в обед – к себе, вечером – к другому. Простые и близкие нам итальянские ценности и славная коктейльная карта.

L’Elephant

ул. Кремлевская, 2а
  

Я долго колебалась, куда бы добавить это бистро, потому что здесь волшебно пронзать вилкой текущий желтком пашот на завтрак. Такие парижские завтраки у Казанского кремля. Но в итоге вписала в ужины, потому что сидеть в мерцании свечей и любоваться нежными тенями цветов на мраморе столиков еще более волнительно.

Здесь идеальный борщ по-шаляпински цвета и вкуса первой влюбленности. Еще хороши гужеры, паштеты, маринованный виноград и вообще вся мелочь из раздела закусок. Все надо залить морем Шампани, благо здесь есть из чего выбрать.

Lulua

ул. Профессора Нужина, 7
  

Встретились однажды Турция, Ливан и Марокко. И получился у них шикарный ресторан с террасами, цветами и посудой ручной работы. Чтобы в него попасть, нужно пройти через цветочную лавку, что невольно наводит на мысль о возвращении в потерянный рай. А где еще можно попробовать такие мезе и тажины?

Здесь вообще все просто и бесконечно глубоко, начиная с сервировки, где даже приборы перехвачены ниткой с жемчужиной (именно так и переводится название, кстати), заканчивая чаем на серебряном подносе с вяленой хурмой и лукумом. Ценю за вкус, колорит и какой-то даже изощренный минимализм. Последний лучше всего проявляется в коктейлях, чего только стоит коктейль «На восточном базаре» (кактус, перец, чача) или «Ловцы жемчуга» (фейхоа, лайм, игристое).

План такой: берете тажин, хоть с ягнятиной, хоть с морепродуктами, ассорти мезе, пробуете все коктейли по порядку и следите с веранды за Казанью, которая преображается с каждым новым напитком. Кстати, отсюда видно, как много в городе воздуха. Казань в этом месте – немного Каппадокия.

Где остановиться

С гостиницами, хостелами и апартаментами в Казани все хорошо – есть на любой бюджет. Мне особенно полюбились три варианта поинтереснее.

Бутик-отель «Сомов»

ул. Маяковского, 26
  

На тихой улочке, но в самом центре Казани в бывшей усадьбе титулярного советника Сомова теперь восемь номеров, посвященных известным казанцам. У каждого небанальная история, которую приятно узнать. В некоторых номерах сохранен исторический сруб. Есть путеводитель по городу и даже аудиогид – забота-заботушка.

Гостевой дом «Ма»

ул. Низенькая, 35

  

Совершенно другой по вайбу проект. Посвящен японскому понятию «ма» – паузе между словами и событиями, которую каждый волен заполнять собой. Студии с террасами в стиле гармоничного минимализма. Отдельный респект за веранду на крыше, где очень славно пить чай с видом на Казань.

Свияжские холмы

дер. Савино
  

Если собираетесь в Казань зимой или просто любите жизнь за городом. Лыжные трассы, гольф-клуб, открытые бассейны, спа, рестораны и дивные виды на слияние шести (!) рек: Свияги, Сулицы, Секерки, Щуки, Казешки и Волги!

Текст и фото: Катерина Смирнова

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