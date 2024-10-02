Сбежать на выходные в Казань

Из Нижнего до Казани ходят поезда, но не слишком часто и не слишком регулярно. Летают самолеты с тем же успехом, то есть только по вторникам. Бегают ночные автобусы по вторникам и воскресеньям. И в сезон периодически летают на воздушных подушках суда. На неделе добраться и вернуться не составит труда. А вот если запланировали выезд на выходные, скорее всего, придется ехать на машине. Благо трасса хорошая, особенно новая платная.