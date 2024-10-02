Сбежать на выходные в Казань

Наш мультимедийный главред Катерина Смирнова находила по Казани 90 тысяч шагов за уикенд. Зато теперь мы знаем, где там особенно красиво, вкусно и интересно. Ловите путеводитель по Кремлю, пластическому театру и золотым эчпочмакам.
Из Нижнего до Казани ходят поезда, но не слишком часто и не слишком регулярно. Летают самолеты с тем же успехом, то есть только по вторникам. Бегают ночные автобусы по вторникам и воскресеньям. И в сезон периодически летают на воздушных подушках суда. На неделе добраться и вернуться не составит труда. А вот если запланировали выезд на выходные, скорее всего, придется ехать на машине. Благо трасса хорошая, особенно новая платная.
Программа-минимум
Казанский кремль – обязательно. Белоснежная крепость, наполненная храмами, музеями и кафе. Здесь просто приятно гулять, открываются перспективы и чакры.
Рекомендую подняться наверх мечети Кул-Шариф, которая сама по себе символ города.
Вместе с тысячами других туристов сравнить башню Сююмбике с Пизанской. И рассмотреть редкую по своему сюжету фреску с изображением Бога-Отца в Благовещенском соборе.
Здесь же, на территории кремля, находится самый знаменитый ресторан Казани – «Чирэм».
Здесь, конечно, не любовные и не бермудские треугольники, но в них тоже легко потеряться. Даже фанаты «Моей маленькой пони» пробуют стейки из конины и сало из конского загривка. А заядлые холостяки бессовестно набрасываются на свадебный пирог губадию.
Ресторан входит во все топы федеральных премий. В конце концов здесь просто красиво. Стены украшены оттисками трав, которые растут неподалеку: пижмы, душицы, зонтиков укропа и колосьев проса.
Программа-максимум
Старо-Татарская слобода на озере Кабан
|ул. Каюма Насыри, 38
Здесь много аутентичных татарских домов. Кстати, татары никогда не делали вход с улицы. Чтобы попасть в гости, надо было сначала пробраться во двор. Кроме того, дома состояли из двух половин: мужской (светской) и женской, куда попасть было еще сложнее. На воротах повсюду солярные символы, и все вокруг хочет стать фоном для вашего селфи.
Национальная библиотека
|ул. Пушкина, 86
Здесь начинают читать даже те, кто не открывал книгу со времен «Мастера и Маргариты» с «Маленьким принцем». Читальные залы комфортные и монументальные, отдел современной литературы залит закатом с реки Казанки. В вестибюле арт-объект из 287 букв, которые использовали в Казани в разные века, от рун до кириллицы.
Экстрим-парк «УРАМ»
|ул. Подлужная, 67-б
Самый большой в Европе – 42 кв. км! Круглогодичные памп-трек, скейт-боул, эйр-парк, все для паркура, стритбола и воркаута.
Еще из красивого
Дворец земледельцев
|ул. Федосеевская, 36
Фасад украшает металлическое дерево, кажется, что за ним обитает Чудовище из «Аленького цветочка». Но там всего лишь чиновники. Впрочем, здесь все равно снимают больше всего лавстори.
Центр семьи
|ул. Сибгата Хакима, 4
Он же Дворец бракосочетания «Казан» – действительно в форме казана. Здесь только женят, никого не разводят. Для этого есть рынки. Шутка – загсы.
Особенные места
|ул. Пушкина, 86
Уникальная кросс-жанровая театральная площадка в Национальной библиотеке. Танцевальный спектакль о языке и письменности, коллаж о поиске себя через диалог поколений, соло-перформанс о проявлении, пластический спектакль об одиночестве, танцевальная постановка о семейной памяти и регулярный театр горожан.
|ул. Бархана Шахиди, 7
Независимая институция, издательство, лекционная и выставочная площадка, кинотеатр и гастробар. Плюс магазин интеллектуальной литературы и второй (а то и единственный) дом независимых казанских художников. Здесь постоянно что-то происходит.
Казанское художественное училище им. Фешина
|ул. Муштари, 16
Мало того что здесь каждый третий скульптор, каждый второй декоратор, а каждый первый живописец, так и сами стены помнят еще художника Фешина, который тут учился и преподавал. Это сейчас в Википедии написано, что он американский художник, здесь-то его помнят казанским. По училищу водят экскурсии. Прикоснуться к лестнице 18-го века, посмотреть на Казань с крыши, побывать в мастерских – бесценно.
Завтраки
Аулак
|проезд Шейнкмана, 38
Золотые эчпочмаки в сердце кремля. Лучший вариант, если вы в Казани впервые. Потому что к первым и требования выше. Именно здесь я попробовала традиционный красный творог корт. Это удивительный продукт. Из-за долгого томления творог краснеет и становится сладким, словно в него положили сахар (спойлер: это не так). Его подают к чаю и добавляют в пирог губадию с рисом, яйцом и сухофруктами. Он, кстати, хорош не только на свадьбу, но и на завтрак.
Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но здесь отличные татарские боулы с маринованным виноградом. А само название «Аулак» означает посиделки за общением или работой.
Здесь и правда есть несколько незаконченных вышивок прямо с ниткой-иголкой, чтобы любой желающий мог продолжить узор.
|ул. Маяковского, 18а
Французское бистро с неспешными фотогеничными завтраками для тех, кто хочет даже в Казани есть свой ежедневный пашот с авокадо. Много света, цветов и воздушные шары под потолком. На стенах местная художница изобразила постоянных гостей, кое-кто уже себя узнал.
Ясный
|ул. Островского, 9
Безупречные фильтры и прочие воронки в солнечных лучах. Если любите спешалти так же, как я, наверняка обрадуетесь, что здесь ежедневно предлагают три вкуса на выбор от самых умеренных Бразилии и Колумбии до сладкой Эфиопии и кислотной Кении. Все можно попробовать, чтобы определиться. Закусить свежей булкой. Погладить своего или чужого барбоса, их сюда с радостью пускают.
Обеды и ужины
Gina
|ул. Столбова, ⅓
Самая тонкая пицца в Казани. Но это чтобы лучше понимать трюфельную начинку. Артишоки с соусом ремулад, кружевное крудо из лангустинов, ризотто с гребешками и лимоном, сыры с диким медом, сибас с вонголе, пасты на все случаи счастливой жизни.
Идеальное место для любви: в обед – к себе, вечером – к другому. Простые и близкие нам итальянские ценности и славная коктейльная карта.
L’Elephant
|ул. Кремлевская, 2а
Я долго колебалась, куда бы добавить это бистро, потому что здесь волшебно пронзать вилкой текущий желтком пашот на завтрак. Такие парижские завтраки у Казанского кремля. Но в итоге вписала в ужины, потому что сидеть в мерцании свечей и любоваться нежными тенями цветов на мраморе столиков еще более волнительно.
Здесь идеальный борщ по-шаляпински цвета и вкуса первой влюбленности. Еще хороши гужеры, паштеты, маринованный виноград и вообще вся мелочь из раздела закусок. Все надо залить морем Шампани, благо здесь есть из чего выбрать.
Lulua
|ул. Профессора Нужина, 7
Встретились однажды Турция, Ливан и Марокко. И получился у них шикарный ресторан с террасами, цветами и посудой ручной работы. Чтобы в него попасть, нужно пройти через цветочную лавку, что невольно наводит на мысль о возвращении в потерянный рай. А где еще можно попробовать такие мезе и тажины?
Здесь вообще все просто и бесконечно глубоко, начиная с сервировки, где даже приборы перехвачены ниткой с жемчужиной (именно так и переводится название, кстати), заканчивая чаем на серебряном подносе с вяленой хурмой и лукумом. Ценю за вкус, колорит и какой-то даже изощренный минимализм. Последний лучше всего проявляется в коктейлях, чего только стоит коктейль «На восточном базаре» (кактус, перец, чача) или «Ловцы жемчуга» (фейхоа, лайм, игристое).
План такой: берете тажин, хоть с ягнятиной, хоть с морепродуктами, ассорти мезе, пробуете все коктейли по порядку и следите с веранды за Казанью, которая преображается с каждым новым напитком. Кстати, отсюда видно, как много в городе воздуха. Казань в этом месте – немного Каппадокия.
С гостиницами, хостелами и апартаментами в Казани все хорошо – есть на любой бюджет. Мне особенно полюбились три варианта поинтереснее.
|ул. Маяковского, 26
На тихой улочке, но в самом центре Казани в бывшей усадьбе титулярного советника Сомова теперь восемь номеров, посвященных известным казанцам. У каждого небанальная история, которую приятно узнать. В некоторых номерах сохранен исторический сруб. Есть путеводитель по городу и даже аудиогид – забота-заботушка.
ул. Низенькая, 35
Совершенно другой по вайбу проект. Посвящен японскому понятию «ма» – паузе между словами и событиями, которую каждый волен заполнять собой. Студии с террасами в стиле гармоничного минимализма. Отдельный респект за веранду на крыше, где очень славно пить чай с видом на Казань.
|дер. Савино
Если собираетесь в Казань зимой или просто любите жизнь за городом. Лыжные трассы, гольф-клуб, открытые бассейны, спа, рестораны и дивные виды на слияние шести (!) рек: Свияги, Сулицы, Секерки, Щуки, Казешки и Волги!
Текст и фото: Катерина Смирнова
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