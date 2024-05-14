Валентин Ефремов: «Матушка с батюшкой меня еле отыскали, догнали и выпороли как сидорову козу»

Он первым в мире на воздушном шаре достиг Северного полюса и пересек аномальную зону над Байкалом. Жил в арктических льдах и людоедском племени, поднимался на Афон и пересекал пустыню Гоби, но до сих пор хорошо помнит экспедицию (и ее последствия), с которой все началось. А еще он знает, где находится пуп Земли и что снится на ладонях Светлояра. После всех странствий знаменитый путешественник всегда возвращается в Нижний, откуда можно посмотреть на звездное небо и остановить мир.
Свое первое путешествие я совершил, когда мне было три года. Я родился на юге области, на реке Алатырь. Наш дом стоял около леса, а мимо него проходила дорога в другие деревни. И вот я помню, как проснулся в воскресенье рано утром, гляжу в окно: светит солнце, дорога уходит вдаль и теряется в тумане. И мне захотелось узнать, потрогать – что там, вдали. Встал и пошел. Матушка с батюшкой меня еле отыскали, догнали и выпороли как сидорову козу.
Вот вас сейчас выбросить в тундру – вы не выживете. А меня выброси – я там год или два проживу автономно. Этому нельзя научиться, это постигается всей жизнью. Не каждый человек может путешествовать как я. Ведь для этого надо пожертвовать теплом, уютом. Но я родился в деревне, поэтому с детства был подготовлен к сложным условиям. Я полжизни прожил на Севере, был во льдах Ледовитого океана, в тундре, где до ближайшего охотника триста километров.
Для кого-то пуп земли находится в Сибири, а для меня он в Нижнем Новгороде. Выйдите ночью на Стрелку, сядьте на самый ее край и посмотрите на звездное небо. Попробуйте остановить мир. Подумайте, что Волга уже тысячелетия течет мимо этого места, сколько она несет в себе информации. Представьте, как эта информация входит в вас… Мне пешеходная Покровка тоже кажется рекой, которая будет течь, пока существует город. А люди – вода, которая растекается по этой реке.
Озеро Светлояр – мощнейшее место силы. Однажды зимой я проводил там экспедицию со школьниками, чтобы они могли представить, как я живу в полярных областях. Ночью мы спали, как я это называю, на ладонях Светлояра: поставили палатки прямо на льду в самом центре озера. Я сказал ребятам: «Этой ночью вы увидите необычные сны. Может, кто-то из вас даже побывает в граде Китеже. Когда проснетесь, сразу же запишите, что видели, чувствовали». Они там такое написали!
Хочу, чтобы о Нижнем Новгороде знали во всей стране. Недавно я вернулся из экспедиции на Крайний Север. Девять месяцев провел в пути, прошел 25 тысяч километров, дошел до залива Креста на Чукотке, самой крайней точки России. Там в память первопроходцев русской земли установил колокол и якорь, который был изготовлен на Окской судоверфи. Везде, где я останавливался, рассказывал о Нижнем, показывал видеофильмы. Люди удивлялись, когда видели, как изменился город, ведь многие приезжали сюда, когда он еще назывался Горький. Наш город был как закрытый бутон, а теперь раскрылся во всей своей красоте.
У меня есть традиция жить в палатке у памятника Чкалову. Однажды случилась смешная история. Поставил я зимой палатку у памятника, рядом с елочками, а мороз был минус двадцать. Просыпаюсь – рядом стоит полиция: «Пройдемте!» Ведут меня в кремль, в приемную губернатора Склярова. Иван Петрович мне говорит: «Ефремов, что ты меня позоришь? Тебе жить негде? Что люди скажут: прославленный путешественник живет в палатке!»
Со знаменитым Федором Конюховым мы близки по духу. Мы не раз вместе с ним были в экспедициях. У каждого из нас своя философия, но мы друг друга понимаем. Стихия Федора – это море, а моя – воздух. Конечно, и я ходил на яхте, и он летал на воздушных шарах, но все-таки тянет нас совсем к другому.
Когда много говоришь – мало делаешь. Есть такая примета у нас, путешественников. Мы не привыкли много говорить о своих планах. Могу только сказать, что сейчас я готовлюсь отправиться к Земле Санникова. Этот проект курирует губернатор Нижегородской области. Лет сорок назад я путешествовал туда на собачьих упряжках, а сейчас планирую на воздушном шаре.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Игорь Иванов
Ретушь: Жанна Галай
Иллюстрация: Женя Ландышева
Благодарим за помощь в организации съемки ДСООЦ «Салют»
Комментарии (0)