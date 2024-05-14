Валентин Ефремов: «Матушка с батюшкой меня еле отыскали, догнали и выпороли как сидорову козу»

Вот вас сейчас выбросить в тундру – вы не выживете. А меня выброси – я там год или два проживу автономно. Этому нельзя научиться, это постигается всей жизнью. Не каждый человек может путешествовать как я. Ведь для этого надо пожертвовать теплом, уютом. Но я родился в деревне, поэтому с детства был подготовлен к сложным условиям. Я полжизни прожил на Севере, был во льдах Ледовитого океана, в тундре, где до ближайшего охотника триста километров.