В Нижнем построят четыре пятизвездочных отеля

Два пятизвездочных отеля на 117 и 170 номеров появятся на улицах Пискунова и Большой Покровской. На Гребном канале построят экопарк с пятизвездочной гостиницей на 258 номеров и туристический комплекс «Печерские пески» с четырехзвездочным отелем на 67 номеров, об этом рассказал замгубернатора Олег Беркович в своем телеграмм-канале.
Также стало известно о планах строительства на улице Совнаркмовской пятизвездочного экспо-отеля (187 номеров) с конгресс-центром на 1700 мест. Он в будущем станет площадкой для проведения ЦИПР, одной из крупнейших российских конференций в сфере технологий и цифрового бизнеса.
Ранее сообщалось, что до 2027 года инвесторы вложат около 20,4 млрд рублей в строительство пяти отелей премиум-класса в Нижнем Новгороде.
Отметим, что в прошлом году туристический поток в нижегородскую область увеличился на 6%, регион посетили более четырех млн человек.
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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