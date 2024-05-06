В Нижнем построят четыре пятизвездочных отеля

Также стало известно о планах строительства на улице Совнаркмовской пятизвездочного экспо-отеля (187 номеров) с конгресс-центром на 1700 мест. Он в будущем станет площадкой для проведения ЦИПР, одной из крупнейших российских конференций в сфере технологий и цифрового бизнеса.

Ранее сообщалось, что до 2027 года инвесторы вложат около 20,4 млрд рублей в строительство пяти отелей премиум-класса в Нижнем Новгороде.

Отметим, что в прошлом году туристический поток в нижегородскую область увеличился на 6%, регион посетили более четырех млн человек.