Стало известно, сколько пассажиров перевезли за навигацию 2023 года

За шесть месяцев «Водолет» перевез почти 81,5 тысяч пассажиров. К примеру, в 2022 году — 68 тысяч человек, в 2021 — 42,5 тысячи.
Самыми популярными внутри Нижегородской области стали рейсы «Валдаев» до Городца и Балахны. Всего 34 тысячи пассажиров.
Между регионами перевезли примерно девять тысяч человек. А еще в этом году свой первый рейс из Нижнего в Казань и обратно совершил и «Метеор».
В следующем году планируют развивать Нижегородский скоростной флот.
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Фото: фотобанк
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