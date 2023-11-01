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Путешествия

Стало известно, сколько пассажиров перевезли за навигацию 2023 года

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За шесть месяцев «Водолет» перевез почти 81,5 тысяч пассажиров. К примеру, в 2022 году — 68 тысяч человек, в 2021 — 42,5 тысячи.

 

Самыми популярными внутри Нижегородской области стали рейсы «Валдаев» до Городца и Балахны. Всего 34 тысячи пассажиров.

Между регионами перевезли примерно девять тысяч человек. А еще в этом году свой первый рейс из Нижнего в Казань и обратно совершил и «Метеор».

В следующем году планируют развивать Нижегородский скоростной флот.



 

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Фото: фотобанк

 

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