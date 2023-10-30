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Путешествия

Ведущие тревел-шоу «Орел и Орел» в Нижнем

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Уже сегодня, 30 октября, на платформе презентуют премьеру серии тревел-шоу «Орел и Орел» из Нижнего Новгорода.

 

Свое путешествие ведущие Омар Алибутаев и Юсуп Омаров начнут с Чкаловской лестницы. Исторический центр города они посмотрят из кабины вертолета Robinson 44. Спустившись на землю, ведущие посетят самый маленький стейк хаус в мире.

После чего Омар и Юсуп арендуют такси из прошлого — легендарную Волгу. На ней они доедут до популярной точки стрит-арта в городе. Вдохновившись творческой атмосферой, они сами создадут свою арт-работу.

Премьера выпуска 30 октября в 12:00.

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Фото: предоставлено организаторами

 

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