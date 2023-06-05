Нижегородский промышленный туризм в топе по России

Выксунский металлургический завод и Музей горного дела в Пешелани вошли в топ объектов индустриального туризма России. Подборку составили аналитики МТС Travel по данным сервиса бронирования отелей.
На заводе в Выксе покажут превращения стали, процесс создания труб и железных колес. А в Пешелани в действующей гипсовой шахте на глубине 70 метров проведут в Музей горного дела, геологии и спелеологии.
Посетить эти объекты можно и с экскурсиями. А забронировать билеты — на официальном сайте.
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Фото: архив музея
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