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Нижегородский промышленный туризм в топе по России

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Выксунский металлургический завод и Музей горного дела в Пешелани вошли в топ объектов индустриального туризма России. Подборку составили аналитики МТС Travel по данным сервиса бронирования отелей.

 

На заводе в Выксе покажут превращения стали, процесс создания труб и железных колес. А в Пешелани в действующей гипсовой шахте на глубине 70 метров проведут в Музей горного дела, геологии и спелеологии.

Посетить эти объекты можно и с экскурсиями. А забронировать билеты — на официальном сайте.

 

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Фото: архив музея

 

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