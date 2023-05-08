Нижегородские проекты лидирует в премии «Маршрут построен»

Нижний Новгород может стать «Главным маршрутом года».

Нижегородский кремль, культурный центр «Пакгаузы» и Нижегородская ярмарка участвуют в номинации «Точка притяжения».

Стрелка и озеро Светлояр борются за звание «Место силы», а мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов» может стать «Событием года».

Еще один проект из Городца «В гости к олененку» участвует в номинации «Доброта спасет мир».

С одного IP-адреса можно проголосовать за любое количество номинантов, но не чаще, чем один раз в сутки. Далее победителей из числа финалистов, определенных народным голосованием, выберут эксперты.

Итоги конкурса подведут в июне.







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Фото: соцсети



