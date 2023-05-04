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Путешествия

Названы самые необычные озера Нижегородской области

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Преподаватели Мининского университета опубликовали подборку самых интересных озер Нижегородской области для поездок на выходные.

 

Делимся подборкой. Первым в рейтинге стало озеро Светлояр в Воскресенском районе. Его доказанный возраст – не менее 9 тысяч лет, а глубина около 32 метров. Озеро возникло после окончания последнего оледенения в результате вытаивания гидролакколита — огромного подземного ледяного ядра.

Вторые в рейтинге — группа живописных озер — Светлые озера. Благодаря карстовому происхождению, они имеют почти правильную округлую форму, большие глубины и исключительно чистую, прозрачную воду бирюзово-голубоватого цвета.

И замыкают топ-3 Пустынские озера. Их органический мир разнообразен: из примерно 2000 видов растений Нижегородской области в их окрестностях представлено более 700 видов. Еще там обитает выхухоль.



 

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Фото: сайт НГПУ

 

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