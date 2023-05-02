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Старт экскурсий на ретрокарах по Кремлю

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В Нижнем Новгороде стартовали экскурсии по Кремлю на ретрокарах. Мобильная прогулка с аудиогидом позволит за полчаса осмотреть главную достопримечательность.

 

Аудиоэкскурсии на электромобилях доступны ежедневно: с понедельника — по воскресенье (включительно).

Билеты можно приобрести в сувенирной лавке, около Никольской башни.

Кроме того, в ближайшее время аналогичные экскурсии будут проходить и на территории Нижегородской ярмарки. Кроме того, с 1 мая по улице Рождественской вновь будет ходить экскурсионный ретротрамвай.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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