Старт экскурсий на ретрокарах по Кремлю

В Нижнем Новгороде стартовали экскурсии по Кремлю на ретрокарах. Мобильная прогулка с аудиогидом позволит за полчаса осмотреть главную достопримечательность.
Аудиоэкскурсии на электромобилях доступны ежедневно: с понедельника — по воскресенье (включительно).
Билеты можно приобрести в сувенирной лавке, около Никольской башни.
Кроме того, в ближайшее время аналогичные экскурсии будут проходить и на территории Нижегородской ярмарки. Кроме того, с 1 мая по улице Рождественской вновь будет ходить экскурсионный ретротрамвай.
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Фото: архив пресс-служб
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