Старт экскурсий на ретрокарах по Кремлю

Аудиоэкскурсии на электромобилях доступны ежедневно: с понедельника — по воскресенье (включительно).

Билеты можно приобрести в сувенирной лавке, около Никольской башни.

Кроме того, в ближайшее время аналогичные экскурсии будут проходить и на территории Нижегородской ярмарки. Кроме того, с 1 мая по улице Рождественской вновь будет ходить экскурсионный ретротрамвай.







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Фото: архив пресс-служб