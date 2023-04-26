Нижний, Москва и Петербург запустят туристический проект

Путешественникам предлагают встретить рассветы в Москве, проводить закаты в Нижнем и увидеть своими глазами белые ночи в Петербурге.

Кроме того, сервис Russpass подскажет неочевидные места для туристов.

«Три столицы синхронизировали событийные календари и подготовили инфраструктуру. Впервые российские регионы выступают не в качестве конкурентов. Мы в синергии предлагаем туристам наши города для путешествий», — сообщил замгубернатора региона Олег Беркович.







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Фото: бесплатный фотобанк