Нижний, Москва и Петербург запустят туристический проект

Уже этим летом Нижний, Москва и Санкт-Петербург запустят проект «Три столицы: от рассвета до заката». Команда проекта собрала все мероприятия, которые будут проводиться в этих городах.
Путешественникам предлагают встретить рассветы в Москве, проводить закаты в Нижнем и увидеть своими глазами белые ночи в Петербурге.
Кроме того, сервис Russpass подскажет неочевидные места для туристов.
«Три столицы синхронизировали событийные календари и подготовили инфраструктуру. Впервые российские регионы выступают не в качестве конкурентов. Мы в синергии предлагаем туристам наши города для путешествий», — сообщил замгубернатора региона Олег Беркович.
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Фото: бесплатный фотобанк
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