Музей Сахарова возобновляет пешеходные экскурсии

Участник пройдут дорогой от квартала 1833 года до квартала церкви Трех Святителей и вспомнят, как появилось, менялось и обретало новые смыслы понятие русский интеллигент. Чем оно было наполнено изначально, чем — в годы ссылки Сахарова в Горький, и какое оно сейчас.

Старт экскурсии — улица Горького, 123.

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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»