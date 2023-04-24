Музей Сахарова возобновляет пешеходные экскурсии, созданные в рамках проекта «Оживающие воспоминания». Первая прогулка «Русская интеллигенция в заповедных кварталах» пройдет 29 апреля.
Участник пройдут дорогой от квартала 1833 года до квартала церкви Трех Святителей и вспомнят, как появилось, менялось и обретало новые смыслы понятие русский интеллигент. Чем оно было наполнено изначально, чем — в годы ссылки Сахарова в Горький, и какое оно сейчас.
Старт экскурсии — улица Горького, 123.
Подробности здесь.
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Фото: сообщество музея «ВКонтакте»
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