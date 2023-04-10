18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Нижегородская область в десятке туристического рейтинга

Поделиться:

Шестое место в национальном туристическом рейтинге заняла Нижегородская область В прошлом году регион посетили более 3,9 миллионов туристов.

 

Сейчас в регионе работают 71 туроператор и 780 туристических агентств.

Кроме того, Нижегородская область занимает первое место в ПФО по объему производства народных художественных промыслов и второе в России.

Также с каждым днем все большую популярность набирают промышленный, культурно-познавательный, круизный, приключенческий, религиозный, экологический и детский туризм.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ИРГСНО

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: