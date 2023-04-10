Нижегородская область в десятке туристического рейтинга

Шестое место в национальном туристическом рейтинге заняла Нижегородская область В прошлом году регион посетили более 3,9 миллионов туристов.
Сейчас в регионе работают 71 туроператор и 780 туристических агентств.
Кроме того, Нижегородская область занимает первое место в ПФО по объему производства народных художественных промыслов и второе в России.
Также с каждым днем все большую популярность набирают промышленный, культурно-познавательный, круизный, приключенческий, религиозный, экологический и детский туризм.
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Фото: ИРГСНО
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