Нижегородская область в десятке туристического рейтинга

Сейчас в регионе работают 71 туроператор и 780 туристических агентств.

Кроме того, Нижегородская область занимает первое место в ПФО по объему производства народных художественных промыслов и второе в России.

Также с каждым днем все большую популярность набирают промышленный, культурно-познавательный, круизный, приключенческий, религиозный, экологический и детский туризм.







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Фото: ИРГСНО