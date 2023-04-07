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Путешествия

Круизный теплоход «Золотое кольцо» выйдет в первый рейс

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Теплоход отправится в первый рейс уже 15 мая. Круизный маршрут по Волге и Оке «Нижний Новгород — Москва СРВ — Нижний Новгород» станет новой версией «московской кругосветки».

 

Совершить круиз на теплоходе «Золотое кольцо» можно будет из Нижнего, Москвы, Ярославля, Костромы и Рязани.

Запланировано посещение Ярославля, Переславля-Залесского, Ростова, Костромы, Иванова, Суздаля, Владимира, Сергиева-Посада, а также и Кинешмы, Углича, Константинова, Рязани, Касимова, Мурома и Павлова.

 



 

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Фото: «ГАМА»

 

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