Нижегородская область в топе лучших маршрутов для молодежного туризма

Продолжается народное голосование, которое продлится до 5 апреля (23:59) и определит топ-10 лучших маршрутов России. Каждый участник голосования может отдать три голоса.

Выбрать лучший маршрут помогут видеовизитки маршрутов, которые создали представители программы «Больше чем путешествие».

Ролик по точкам Молодежной столицы можно найти по ссылке в плейлисте.







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Фото: Нижний800