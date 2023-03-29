Старт навигации «Валдаев» запланирован на 1 мая

Напомним, в навигацию 2022 года «Валдаи» ходили в Городец, Юрьевец, Дзержинск, Бор, Макарьево, Козьмодемьянск, и Чебоксары, а также до Шуховской башни.

Сейчас прорабатывается вопрос о сокращении сроков согласования разрешений на строительство причалов и приобретение судов.







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Фото: РБК



