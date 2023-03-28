Нижний — в топ-10 направлений для поездок по России на майские

Первое место в топ-10 занял Санкт-Петербург. «Серебро» досталось городу Сочи, а тройку лидеров замыкает Казань.

За этими городами следуют Кисловодск, Москва, Волгоград, Калининград, Пятигорск и Ялта.

Нижний Новгород замыкает десятку самых популярных городов для поездок в майские праздники. В среднем в столице Приволжья останавливаются на три ночи. За каждую из них путешественники платят около 4,2 тысячи рублей.







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Фото: ИРГСНО



