Нижний — в топ-10 направлений для поездок по России на майские

Нижний вошел в десятку самых популярных городов для путешествий по России в майские праздники 2023 года. Рейтинг составили аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Первое место в топ-10 занял Санкт-Петербург. «Серебро» досталось городу Сочи, а тройку лидеров замыкает Казань.
За этими городами следуют Кисловодск, Москва, Волгоград, Калининград, Пятигорск и Ялта.
Нижний Новгород замыкает десятку самых популярных городов для поездок в майские праздники. В среднем в столице Приволжья останавливаются на три ночи. За каждую из них путешественники платят около 4,2 тысячи рублей.
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Фото: ИРГСНО
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