Нижегородец помог Федору Конюхову установить мировой рекорд

Полет стартовал утром 24 марта в Мурманской области. Аэростат прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.

26 марта аэростат приземлился на взлетно-посадочной полосе аэродрома Хатанга в Красноярском крае.

Пилоты преодолели на воздушном шаре расстояние в 2540 километров. Это на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который установил японский пилот Мичио Канда.

Теперь оба мировых рекорда – по дальности и длительности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре — принадлежат России.





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Фото: сайт Федора Конюхова