В Нижний пришла метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступила в Нижегородской области, сообщает начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
Сейчас в регионе замечено активное снеготаяние, даже в ночные часы на территории области горожане отмечают плюсовые температуры.
Кроме того, к концу месяца ожидается потепление до +12 градусов. По ночам столбики термометров также будут показывать плюс.
В апреле температура будет держаться от +4 до +7 градусов тепла, что соответствует нормам. Морозов в регионе не предвидится.
Количество осадков тоже будет в пределах нормы — от 30 до 40 миллиметров.
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Фото: ИРГСНО
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