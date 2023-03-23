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В Нижний пришла метеорологическая весна

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Метеорологическая весна наступила в Нижегородской области, сообщает начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Сейчас в регионе замечено активное снеготаяние, даже в ночные часы на территории области горожане отмечают плюсовые температуры.

Кроме того, к концу месяца ожидается потепление до +12 градусов. По ночам столбики термометров также будут показывать плюс.

В апреле температура будет держаться от +4 до +7 градусов тепла, что соответствует нормам. Морозов в регионе не предвидится.

Количество осадков тоже будет в пределах нормы — от 30 до 40 миллиметров.

 

 

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Фото: ИРГСНО

 

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