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Нижний — в топ-10 городов с лучшими граффити

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Аналитики портала aviasales.ru составили рейтинг и выяснили, в каких мегаполисах мира лучшие граффити. Столица Приволжья заняла девятое место.

 

В топе также оказались Париж, Нью-Йорк, Лондон, Мельбурн, Берлин, Буэнос-Айрес и Кейптаун. А еще в списке — Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По мнению аналитиков, лучшие граффити в Нижнем можно увидеть на метромосту, Волжской набережной и возле метро «Горьковская».

 

 

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Фото: сообщество фестиваля «Место»

 

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