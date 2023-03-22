Нижний — в топ-10 городов с лучшими граффити

В топе также оказались Париж, Нью-Йорк, Лондон, Мельбурн, Берлин, Буэнос-Айрес и Кейптаун. А еще в списке — Санкт-Петербург и Екатеринбург.

По мнению аналитиков, лучшие граффити в Нижнем можно увидеть на метромосту, Волжской набережной и возле метро «Горьковская».

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Фото: сообщество фестиваля «Место»