Нижний — в топ-10 городов с лучшими граффити

Аналитики портала aviasales.ru составили рейтинг и выяснили, в каких мегаполисах мира лучшие граффити. Столица Приволжья заняла девятое место.
В топе также оказались Париж, Нью-Йорк, Лондон, Мельбурн, Берлин, Буэнос-Айрес и Кейптаун. А еще в списке — Санкт-Петербург и Екатеринбург.
По мнению аналитиков, лучшие граффити в Нижнем можно увидеть на метромосту, Волжской набережной и возле метро «Горьковская».
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Фото: сообщество фестиваля «Место»
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