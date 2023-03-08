Туристическая промокампания Нижнего вошла в тройку «Серебряного лучника»

Туристическая промокампания города 2022 года вошла в тройку лучших проектов национальной премии «Серебряный лучник». Ее отметили в номинации «Развитие и продвижение территорий».
Кампания включала историю о 100% настоящей России и обновленный мультижанровый фестиваль «Столица закатов».
Столица Приволжья уже второй год подряд попадает в число ключевых претендентов на одну из самых престижных премий в области развития общественных связей.
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Фото: Нижний 800
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