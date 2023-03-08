Туристическая промокампания Нижнего вошла в тройку «Серебряного лучника»

Кампания включала историю о 100% настоящей России и обновленный мультижанровый фестиваль «Столица закатов».

Столица Приволжья уже второй год подряд попадает в число ключевых претендентов на одну из самых престижных премий в области развития общественных связей.





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Фото: Нижний 800