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Туристическая промокампания Нижнего вошла в тройку «Серебряного лучника»

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Туристическая промокампания города 2022 года вошла в тройку лучших проектов национальной премии «Серебряный лучник». Ее отметили в номинации «Развитие и продвижение территорий».

 

Кампания включала историю о 100% настоящей России и обновленный мультижанровый фестиваль «Столица закатов».

Столица Приволжья уже второй год подряд попадает в число ключевых претендентов на одну из самых престижных премий в области развития общественных связей.


 

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Фото: Нижний 800

 

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