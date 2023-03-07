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Путешествия

Аня Сорокина проведет экскурсию по Нижнему «с женским лицом»

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По центру города пройдет экскурсия «Нижний Новгород с женским лицом». Старт у фонтана на площади Минина.

 

На прогулке расскажут о первой в Российской империи женщине-враче Надежде Сусловой, Анне Мысовской — переводчице творчества Гейне, Мицкевича, Бурже и Мюссе. Кроме того, обсудят трагическую судьбу театральной актрисы Полины Стрепетовой и многих других современниц и не только.

На экскурсию необходима запись по телефону: +7 987 544 5055.



 

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