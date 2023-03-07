Гонка на воздушных шарах пройдет в Нижнем

В гонке будут участвовать девять команд, два экипажа – из Нижегородской области. В составе команд будут три девушки-пилота.

Время и место начала гонки пока неизвестны. В день соревнований желающие смогут следить за перемещениями конкурсантов онлайн на сайте конкурса.





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Фото: unsplash