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Путешествия

Гонка на воздушных шарах пройдет в Нижнем

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Зимняя гонка на воздушных шарах пройдет 8 марта. Воздухоплаватель Георгий Зименко предлагает пилотам аэростатов совершить полет на дальность за световой день. Победит тот экипаж, который сможет улететь дальше.

 

В гонке будут участвовать девять команд, два экипажа – из Нижегородской области. В составе команд будут три девушки-пилота.

Время и место начала гонки пока неизвестны. В день соревнований желающие смогут следить за перемещениями конкурсантов онлайн на сайте конкурса.


 

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Фото: unsplash

 

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