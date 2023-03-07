Гонка на воздушных шарах пройдет в Нижнем

Зимняя гонка на воздушных шарах пройдет 8 марта. Воздухоплаватель Георгий Зименко предлагает пилотам аэростатов совершить полет на дальность за световой день. Победит тот экипаж, который сможет улететь дальше.
В гонке будут участвовать девять команд, два экипажа – из Нижегородской области. В составе команд будут три девушки-пилота.
Время и место начала гонки пока неизвестны. В день соревнований желающие смогут следить за перемещениями конкурсантов онлайн на сайте конкурса.
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Фото: unsplash
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