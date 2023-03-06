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Нижегородский выпуск «Жизни своих» вышел на Первом

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Программа «Жизнь своих» о Нижнем Новгороде вышла в эфир 5 марта. Выпуск показали на Первом.

 

Съемки в Приволжской столице проходили с 24 по 31 января. Автор и ведущий программы Евгений Кривцов посетил Кремль, Нижегородскую ярмарку, набережную Федоровского, Большую Покровскую, улицу Рождественскую, трамвайное депо, сувенирную лавку, завод «Красное Сормово», галерею «Юрковка», а также вышел в рейд с городовыми.

«Местные жители называют свой город по-разному: НиНо, город Н, Нижний, Горький, ну или по-старому, «карман России», — сказал ведущий.

Кроме того, съемки проходили в Павловском районе, Семенове и в Подвязье в усадьбе Приклонских-Рукавишниковых.

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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