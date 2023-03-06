Нижегородский выпуск «Жизни своих» вышел на Первом

Съемки в Приволжской столице проходили с 24 по 31 января. Автор и ведущий программы Евгений Кривцов посетил Кремль, Нижегородскую ярмарку, набережную Федоровского, Большую Покровскую, улицу Рождественскую, трамвайное депо, сувенирную лавку, завод «Красное Сормово», галерею «Юрковка», а также вышел в рейд с городовыми.

«Местные жители называют свой город по-разному: НиНо, город Н, Нижний, Горький, ну или по-старому, «карман России», — сказал ведущий.

Кроме того, съемки проходили в Павловском районе, Семенове и в Подвязье в усадьбе Приклонских-Рукавишниковых.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов