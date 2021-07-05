Авиарейсов из Нижнего Новгорода на Кипр станет еще больше

Вылет из аэропорта Стригино в 12:50 по Московскому времени, а прибытие в Ларнаку в 16:55. Вылет с территории Кипра при этом по вторникам в 18:05, а прибытие в Нижний Новгород в 21:50. Стоимость билетов начинается от 7900 рублей.



На данный момент перелеты по маршруту Нижний Новгород - Кипр проводятся еще двумя компаниями - «Россия» и AZUR Air. Таким образом количество рейсов увеличено до трех в неделю.



В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, при планировании путешествий следует не забывать о правилах прохождения границы. С условиями ограничений можно ознакомиться у туроператоров и авиакомпаний. Напоминаем, что в Международном аэропорте Стригино обязательно ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 метров и ограничение пребывания на территории аэропорта до 2-х часов.