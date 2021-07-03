513 нижегородцев вернулись в Россию с коронавирусом

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону сообщила, что в июне 513 нижегородцев вернулись домой с положительным результатом теста на наличие коронавирусной инфекции.



Кроме того, многие туристы не соблюдают правил прохождения границы. Составлено уже около 400 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, предъявленных нижегородцам составляет уже 1,185 млн рублей.

Напомним, что по возвращению из-за рубежа граждане обязаны загрузить результаты тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг.