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Возобновлены перелеты Нижний Новгород - Стамбул

Первый прямой рейс по маршруту состоится уже 8 июля

Согласно информации пресс-службы нижегородского международного аэропорта Стригино, регулярные перелеты в Стамбул будут проходить по четвергам в 1:45, по московскому времени, и воскресеньям в 12:30. Обратные вылеты начнутся 11 июля по средам и воскресеньям,  в 20:35 и 7:00 соответственно. Рейсы будут организованы компанией Nordwind на воздушных судах Airbus 321. 

Напомним, что авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено с 15 апреля в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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