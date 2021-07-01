Возобновлены перелеты Нижний Новгород - Стамбул

Согласно информации пресс-службы нижегородского международного аэропорта Стригино, регулярные перелеты в Стамбул будут проходить по четвергам в 1:45, по московскому времени, и воскресеньям в 12:30. Обратные вылеты начнутся 11 июля по средам и воскресеньям, в 20:35 и 7:00 соответственно. Рейсы будут организованы компанией Nordwind на воздушных судах Airbus 321.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено с 15 апреля в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.