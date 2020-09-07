С началом осени открывается сезон «тихой охоты», которую грибники ждут весь год. В заключительной части нашего путеводителя по Нижегородской области мы делимся проверенными местами, где можно не только собрать грибы и ягоды, но и полюбоваться памятниками природы и архитектуры.
Поедем-поедим: три грибных точки на карте области
В Макарьевском монастыре хоть раз должен побывать каждый нижегородец, а лучше не отказывать себе в удовольствии и увидеть это место в разные времена года. Древний монастырь бережно отреставрировали, и теперь прогулки по нему стали еще комфортнее и интереснее. От стен Макария открываются волшебные виды на Волгу, а рядом с паромной переправой в 2017 году установили памятник основателю обители – преподобному Макарию Желтоводскому.
Насытившись пищей духовной, пора отправляться на поиски пропитания: на обратном пути из Макарьева не направляйтесь сразу в Нижний, а сверните налево в село Ивановское. Проехав его насквозь, вы окажетесь в настоящей русской деревне Вязилка: здесь вас ждут старые избы с резными наличниками, святой источник с чистейшей водой и конечно же грибы.
Пройдя деревню насквозь, спускайтесь к источнику, прямо около него сверните налево и идите сквозь лес. Там вы найдете белые грибы, подосиновики и даже грузди. Все в изобилии и щедро приправленное густым лесным воздухом и магией нетронутой природы.
GPS координаты: N 56° 07' E 44° 51’
Кстати, пустынь Флорищева, а село Фролищи, не удивляйтесь. Маршрут для самых отчаянных грибников: ехать долго, дорога сложная, но все неудобства окупятся сторицей – места эти иначе как волшебными не назовешь.
Свято-Успенская Флорищева пустынь основана в 17 веке на холмах около извилистой реки Лух. «Пустынь» — это глухое, удаленное от людей место, и именно это ощущение приводит сюда не только паломников, но и мирских любителей уединения. Монастырь во Фролищах действующий, ухоженный и обжитый, поэтому здесь можно не только восхититься видами и храмами, но и понаблюдать за размеренным бытом братии. У обители есть действующий сайт, на котором выкладываются расписание богослужений и новости из жизни монастыря.
А еще окрестности Фролищ – магнит для грибников. Белые грибы здесь собирают ведрами, в сезон ходят за брусникой и черникой, а в озерах и реке Лух ловят щуку и прочую рыбу. Летом сюда можно выехать с палаткой, а осенью вернуться из «Фролищенской экспедиции» с богатым грибным уловом.
GPS координаты: 56.422022, 42.646047 N 56° 25.321' E 42° 38.763'
Совсем близко от Нижнего Новгорода, всего в 35 км, расположилась деревня Линдо-Пустынь – уютное небольшое поселение, в котором всегда можно купить свежего молока или парной крольчатины. А еще здесь стоит в запустении церковь Святых Жен Мироносиц. Пятиглавый храм из красного кирпича, построенный в русско-византийском стиле закрыли в 1936 году, когда был арестован местный священник. Сейчас стараниями небезразличных людей, церковь 19 века восстанавливают, но процесс идет медленно и финансируется из пожертвований.
Если пройти деревню насквозь и отправиться в сторону пастбищ, то там, в небольших перелесках вдоль реки Линды, можно найти маслята и подосиновики, подберезовики и даже благородные белые. Сбор грибов здесь перемежается прогулкой по лугам и разнотравью – самый дружелюбный к грибнику вариант в нашей подборке.
GPS координаты: N 56° 27.187' E 43° 57.884'
Собираясь за грибами или просто на лесную прогулку, мы выбираем соответствующую одежду и экипировку, но нельзя забывать: автомобиль должен быть подготовлен к походу не хуже, чем сами походники. Найти проходимую и надежную машину, в которой легко заехать в самые заповедные места, можно в салонах компании «Нижегородец». И если летние каникулы уже закончились, то кредитные каникулы от «Нижегородца» продолжаются. Узнавайте подробности на сайте и собирайтесь в путь на новом авто!
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Текст и фото: Анастасия Базилева
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