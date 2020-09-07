Поедем-поедим: три грибных точки на карте области

Насытившись пищей духовной, пора отправляться на поиски пропитания: на обратном пути из Макарьева не направляйтесь сразу в Нижний, а сверните налево в село Ивановское. Проехав его насквозь, вы окажетесь в настоящей русской деревне Вязилка: здесь вас ждут старые избы с резными наличниками, святой источник с чистейшей водой и конечно же грибы.

Пройдя деревню насквозь, спускайтесь к источнику, прямо около него сверните налево и идите сквозь лес. Там вы найдете белые грибы, подосиновики и даже грузди. Все в изобилии и щедро приправленное густым лесным воздухом и магией нетронутой природы.



GPS координаты: N 56° 07' E 44° 51’