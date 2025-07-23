«Технологии не делают людей глупее и точно не заменяют их»

Как работает ваше приложение?

Вадим: Это целая система с искусственным интеллектом и дополненной реальностью, которая помогает передавать знания на производстве в понятной, наглядной и современной форме. Формировать любую базу знаний внутри предприятия всегда долго и сложно, а наше приложение помогает сократить все усилия в несколько раз. В Casper можно записать видео, на котором оператор выполняет любую задачу, а искусственный интеллект просмотрит его и напишет пошаговую инструкцию, чтобы любой другой человек мог выполнить эту задачу как эксперт. Весь контент генерируется автоматически с помощью искусственного интеллекта. А благодаря камере можно проверить, правильно ли люди выполнили работу. И прежде чем они сделают что-то не так и не навредят себе, ИИ сможет остановить их и сказать, что они делают это неправильно.

Владислав: Чем-то похоже на магию из «Гарри Поттера». Когда магу нужно было сохранить какую-то важную информацию из жизни, то можно было просто взять палочку и положить это знание в своеобразный «Омут памяти». И оно там хранилось. Casper – как раз об этом, о возможности достать какую-то информацию в любой момент и в той форме, в какой будет удобно конкретному работнику.

Почему тогда Casper, а не «Омут памяти»?

Вадим: Название отражает суть – технология работает как невидимый эксперт, помощник. Достаточно просто спросить: «Casper, ошибка 404 – что делать?» – ответ придет мгновенно для конкретной техники со всеми рекомендациями.

Кто создает инструкции?

Владислав: Сами работники заводов. Они записывают видео процессов, а наш ИИ автоматически генерирует пошаговые стандартные операционные процедуры. Так знания самых опытных сотрудников остаются на предприятии, даже если они уходят на пенсию.

Вадим: Бумажные инструкции умирают. Зачем тратить часы на поиск информации, если Casper показывает 10-секундный ролик с решением конкретной проблемы, а ИИ может объяснить оставшиеся вопросы!