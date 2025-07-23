«Технологии не делают людей глупее и точно не заменяют их»

Они точно знают, как подружиться с привидениями: Вадим Вишневский и Владислав Яшков – создатели захватывающего промышленный рынок приложения. Достаточно только навести камеру на технику – Casper проанализирует ее вдоль и поперек, объяснит, как ею пользоваться и как исправить неполадки. В интервью герои признаются в любви к нижегородской айтишной школе и делятся сложностями работы с искусственным интеллектом.
Как работает ваше приложение?
Вадим: Это целая система с искусственным интеллектом и дополненной реальностью, которая помогает передавать знания на производстве в понятной, наглядной и современной форме. Формировать любую базу знаний внутри предприятия всегда долго и сложно, а наше приложение помогает сократить все усилия в несколько раз. В Casper можно записать видео, на котором оператор выполняет любую задачу, а искусственный интеллект просмотрит его и напишет пошаговую инструкцию, чтобы любой другой человек мог выполнить эту задачу как эксперт. Весь контент генерируется автоматически с помощью искусственного интеллекта. А благодаря камере можно проверить, правильно ли люди выполнили работу. И прежде чем они сделают что-то не так и не навредят себе, ИИ сможет остановить их и сказать, что они делают это неправильно.
Владислав: Чем-то похоже на магию из «Гарри Поттера». Когда магу нужно было сохранить какую-то важную информацию из жизни, то можно было просто взять палочку и положить это знание в своеобразный «Омут памяти». И оно там хранилось. Casper – как раз об этом, о возможности достать какую-то информацию в любой момент и в той форме, в какой будет удобно конкретному работнику.
Почему тогда Casper, а не «Омут памяти»?
Вадим: Название отражает суть – технология работает как невидимый эксперт, помощник. Достаточно просто спросить: «Casper, ошибка 404 – что делать?» – ответ придет мгновенно для конкретной техники со всеми рекомендациями.
Кто создает инструкции?
Владислав: Сами работники заводов. Они записывают видео процессов, а наш ИИ автоматически генерирует пошаговые стандартные операционные процедуры. Так знания самых опытных сотрудников остаются на предприятии, даже если они уходят на пенсию.
Вадим: Бумажные инструкции умирают. Зачем тратить часы на поиск информации, если Casper показывает 10-секундный ролик с решением конкретной проблемы, а ИИ может объяснить оставшиеся вопросы!
Что позволило создать такое приложение?
Вадим: Все дело в хорошей команде. Мы элитный спецназ. Нас всего 15 человек, но мы делаем то, что не могут многие корпорации. Каждый – эксперт мирового уровня.
Владислав: У нас каждый занимается своим делом. От кого-то мы ждем мультизадачности и нереальной оперативности, а от кого-то кропотливую работу в одном конкретном направлении. У нас все ребята очень круты, без такой команды, конечно, было бы все намного сложнее и дольше.
Может ли ИИ заменить людей?
Вадим: Технологии не делают людей глупее, точно не заменяют. Они берут на себя рутину и освобождают время для новых идей. Наш Casper работает как GPS: вы все еще ведете машину, но больше не заблудитесь. ИИ делает из человека супергероя, как костюм железного человека из Тони Старка.
Владислав: Если взять статистику, раньше люди обладали гораздо меньшим количеством знаний. Искать информацию в книгах долго и часто нудно, а интернет ускорил весь этот процесс до нескольких секунд. Это не учит людей анализировать, конечно, но помогает искать информацию. Сейчас важнее всего развивать именно навык работы с информацией, креатив и способность создавать что-то уникальное. Разве это делает человека глупым? Скорее, наоборот.
Корректно ли называть Нижний одним из центров IT в России?
Вадим: Наши пользователи – от Калининграда до Камчатки. Но база остается здесь. В Нижнем очень перспективная айтишная школа, это новая Кремниевая долина для промышленного AI.
Владислав: Нижний Новгород можно назвать скрытой IT-столицей. Немногие знают, но здесь работали Intel R&D, создатели OpenCV. На душу населения у нас больше программистов, чем в Москве. Это дает нам и знания, и амбиции.
Герои сфотографированы на крыше галереи FUTURO. Здание построено в первой четверти XIX века как доходный дом Городского общества, а сейчас в нем находится одна из крупнейших независимых галерей современного искусства в Нижнем.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Арина Федотова
Стиль: Маша Мужжухина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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