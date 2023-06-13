В кинотеатрах Нижнего будут использовать приложение для незрячих

Приложение позволяет синхронизировать звуковую дорожку фильма и звукозапись тифлокомментирования.

Люди с нарушением зрения будут слышать описание пространства и различных предметов, а также понимать действия героев картин. Для просмотра фильма не нужно никаких дополнительных устройств, кроме приложения на смартфоне.

В настоящее время приложение «Особый взгляд» доступно для скачивания в Google Play, RuStore и App Store.







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