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Технологии

В кинотеатрах Нижнего будут использовать приложение для незрячих

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В кинотеатрах Нижегородской области будут использовать приложение, позволяющее незрячим зрителям смотреть фильмы с тифлокомментариями.

 

Приложение позволяет синхронизировать звуковую дорожку фильма и звукозапись тифлокомментирования.

Люди с нарушением зрения будут слышать описание пространства и различных предметов, а также понимать действия героев картин. Для просмотра фильма не нужно никаких дополнительных устройств, кроме приложения на смартфоне.

В настоящее время приложение «Особый взгляд» доступно для скачивания в Google Play, RuStore и App Store.



 

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